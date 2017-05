Frankfurt - Die Verbraucherpreise in Deutschland (-0,2%/1,5%) sind im Mai deutlich unter die Marke von 2% gesunken und liefern einen entspannten Ausblick für die heute anstehende Schnellschätzung der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Auch Wirtschafts- (109,2 nach 109,7) und Industrievertrauen (2,8 nach 2,6) würden keinen Anlass zur Sorge geben, dass die EZB überstürzt reagieren müsste. Investoren hätten sich weiter bedeckt gehalten und würden Sicherheitsaspekte in den Vordergrund stellen. Technische Faktoren sowie das nahende Monatsende hätten den Handelsverlauf dominiert.

