London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) -



Die Stiftung BE OPEN freut sich, die Gewinner ihrer globalen offenen Ausschreibung vom Frühjahr unter dem Titel BE OPEN DESIGN DETAILS bekanntgeben zu dürfen, für die in den vier Wochen bis zum 10. Mai mehrere Hundert visuelle Beiträge über Instagram eingereicht worden waren.



Das Projekt rief kreative Menschen rund um die Welt dazu auf, sich der Fähigkeit zu widmen, die Art, wie wir die Alltagswelt um uns herum wahrnehmen, zu verändern. Unter dem Hashtag BeOpenDesignDetails sollte der offene Aufruf dazu anregen, zu erkunden, wie man mittels eines kreativen Ansatzes das Gewöhnliche in das Einmalige und das Kleine in etwas Großes verwandeln kann. Der Aufruf bot allen kreativen Denkern, die sich inspirieren lassen und das Unerwartete in den ganz normalen Dingen in unserer Umgebung sehen, eine perfekte Gelegenheit.



Der mit 300 EUR dotierte Preis geht an Aakriti Kumar, eine Produktdesignerin aus Indien, für ihren Beitrag "the Intrepid Bench (https://www.instagram.com/p/BTgDtBMjqFZ/)", gefertigt aus einem Baum, der vom Sturm entwurzelt wurde. Kumar beschreibt sich selbst als einen Menschen, der Inspiration daraus zieht, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, und der eine verantwortungsvolle, umweltbewusste Denkweise in den Designprozess miteinbeziehen möchte.



Sie wurde von einer Jury ausgewählt, zu der die BE-OPEN-Gründerin Yelena Baturina und Mitglieder des Beratungsausschusses zählen. Sie entschieden sich für Kumar aus einer Vorauswahl der Teilnehmer, deren Beiträge von den Abonnenten von BE OPEN in den sozialen Netzwerken am meisten aufgerufen wurden und die meisten "Gefällt mir"-Angaben erhielten.



Die nächste offene Ausschreibung wird in Kürze angekündigt werden, und BE OPEN lädt alle Menschen dazu ein, ihr eigenes kreatives Statement abzugeben und diese einzigartige Vision mit der Welt zu teilen, um selbst die Chance zu haben, den Preis zu gewinnen.



Yelena Baturina erklärt: "Es ist fantastisch zu sehen, wie unsere offenen Ausschreibungen sämtliche Teile der Welt erreichen und die kreative Seite so vieler verschiedener Menschen ansprechen. Wir sind davon überzeugt, dass Kreativität das Mittel zu Veränderungen ist, und wir danken allen Teilnehmern dafür, dass sie uns in dieser Ansicht unterstützt haben."



BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik mit der Mission, heute Menschen und Ideen zu unterstützen, die die Lösungen von morgen entwickeln. Sie ist eine kulturelle und gesellschaftsbezogene Initiative mit Unterstützung der russischen Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Yelena Baturina. BE OPEN will kreative Intelligenz durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterkursen und Kulturveranstaltungen nutzen.



OTS: BE OPEN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110656.rss2



Pressekontakt: 007 495 937 2362 lilia.valieva@beopenfuture.com