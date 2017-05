Erfurt (ots) -



Seit dem 8. Mai 2017 wollen es Deutschlands cleverste Schülerköpfe in der Jubiläumsstaffel wissen: Wer holt in diesem Jahr den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" und gewinnt eine Klassenfahrt nach Madrid? Bei Deutschlands größtem Schülerquiz (hr/ARD/KiKA) mit Moderator Malte Arkona haben sich 1.440 Klassen der Stufen 6 und 7 beworben - doch nur vier Klassen können sich für das Superfinale im Ersten qualifizieren.



In die letzte Runde hat es die R6c der Helmut-Rau-Schule aus Mainhardt (Baden-Württemberg) geschafft: "Als Malte verkündet hat, dass wir ins Superfinale kommen, haben wir fast geweint vor Glück." Auch die 7b des Gymnasiums Kirchseeon (Bayern) konnte sich durchsetzen: "Seitdem wir weiter sind, singen wir ständig unser Glückslied 'Can't stop the feeling'. Damit haben wir uns auch für die Show beworben." Am vergangenen Freitag sicherte sich die 6d des Erasmus Gymnasiums aus Grevenbroich (NRW) gemeinsam mit ihrem Maskottchen, Stoffelch Elvis, einen Platz im Finale: "Elvis haben wir auf der Straße gefunden. Er ist immer mit dabei und bringt uns hoffentlich Glück!" An diesem Freitag um 19:30 Uhr entscheidet sich dann im letzten Wochenfinale, welche Klasse als vierter Superfinalist antreten wird.



Im Superfinale, das am Samstag vor Pfingsten, 3. Juni 2017, um 10:00 Uhr bei Check Eins im Ersten ausgestrahlt wird, begrüßt Malte Arkona auch prominente Gäste, die die Schulbank längst hinter sich gelassen haben: Ralph Caspers, Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer werden die Superfinalisten unterstützen - ob bei ungewöhnlichen Experimenten oder Aktionsspielen. Schauspielerin und Moderatorin Jeannine Michaelsen meldet sich während der Sendung mit spannenden Quizfragen aus Madrid. Und Mark Forster sorgt musikalisch für noch mehr Stimmung im Studio. Malte Arkona: "'Die beste Klasse Deutschlands' ist für mich die tollste Quizshow im deutschen Fernsehen. Das ist ja wohl logisch. Denn wir haben nicht nur das bunteste Studio Deutschlands, sondern auch die beste Stimmung."



Der Kinderkanal von ARD und ZDF feiert in diesem Jahr nicht nur die 10. Staffel der erfolgreichen Show, sondern auch 20. Geburtstag. "Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und der ARD. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Wolfgang Lünenschloß und Annekatrin Wächter. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.



"Die beste Klasse Deutschlands: Superfinale" am Samstag, 3. Juni 2017, um 10:00 Uhr im Ersten; Wiederholung: KiKA, Freitag, 9. Juni, 19:30 Uhr



