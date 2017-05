Bern (awp/sda) - In den letzten Monaten hat die Post schrittweise bekanntgegeben, wie viele Poststellen in einzelnen Kantonen gefährdet sind. Eine erste Auswertung zeigt nun, dass schon über 200 Poststellen in der Schweiz das Aus droht. Kantone und Gemeinden kritisieren das Vorgehen. Die Post hatte im vergangenen Herbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...