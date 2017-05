US-Präsident Trump will dem deutschen Export in seinem Land einen Riegel vorsetzen. Paradoxerweise blühen die Ausfuhren in die USA seit der Amtsübernahme auf. Ein zweistelliges Wachstum scheint laut DIHK möglich.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hebt seine Prognose für das Wachstum der Ausfuhren in die USA ungeachtet der politischen Querelen kräftig an. "Wir halten 2017 ein Exportwachstum von bis zu zehn Prozent für möglich", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang war nur ein Plus von fünf Prozent erwartet worden. "Deutsche Firmen bestätigen in unseren Umfragen, dass sich ihr US-Geschäft belebt", sagte Treier. "Das ist ein gutes Zeichen - aller handelsfeindlichen Rhetorik ...

