Auf eine stattliche Erfolgsbilanz kann Dr. Wolf-Dietrich Herold, Geschäftsführender Gesellschafter von Delo Industrie Klebstoffe, verweisen: "Die Dynamik unseres Unternehmens lässt sich relativ gut an der Gebäudeentwicklung erkennen."

Seit man sich im Jahr 2005 entschloss, sich in Windach unweit vom Ammersee, dem sechstgrößten Sees Deutschlands, anzusiedeln, wurde der Standort ständig erweitert. Starteten 2006 die Baumaßnahmen für die Produktion auf einem großzügig bemessenen Areal auf der grünen Wiese, so wurden über die Jahre weitere Anbauten notwendig: Gebäude für Labore, chemische Synthese und Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung kamen hinzu, Produktions- und Lagerkapazitäten kontinuierlich erweitert. Jüngster Höhepunkt ist das nun Mitte Mai 2017 feierlich eingeweihte Verwaltungsgebäude. Das 4.600 m² umfassende, dreistöckige Gebäude wird 150 Mitarbeiter aus den Bereichen Produktmanagement, Marketing und Vertrieb beherbergen; hier ist nun die Kantine untergebracht. Parallel dazu wurde die Zahl der Mitarbeiter von 180 im Jahr 2007 sukzessive aufgestockt und fast verdreifacht: Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen 580 Mitarbeiter, allein 500 in Windach.

Das moderne Gebäude füge sich harmonisch in die bestehende, gradlinige Bebauung mit ihrem lockeren Campuscharakter ein, betont der Unternehmensgründer und Chef. Bei der Innenarchitektur legte das Unternehmen besonderen Wert auf gute Arbeitsbedingungen, Transparenz und Flexibilität. "Es gibt viel Platz für temporäre, interdisziplinäre Projektteams, was ‚agiles Arbeiten' fördert und unsere Innovationskraft weiter stärken soll." Wie bei den bestehenden Gebäuden besitzen alle Büros im Neubau Glasfronten nach innen. Das sorgt nicht nur für viel natürliches Tageslicht, sondern fördert auch den Austausch: Offenheit, Erreichbarkeit und kurze Wege - das spiegelt unsere gelebte Kommunikationskultur wider." Noch in diesem Jahr soll auch die chemische Synthese im Technikum ausgebaut werden, wodurch künftig dort dreimal so viel Platz für die Herstellung eigener Rohstoffe zur Verfügung stehen wird. Bereits im Jahr 2019 will Delo ein weiteres Gebäude fertigstellen und einweihen, dann aber für Forschung und Entwicklung.

Fokus auf Forschung und Entwicklung

70 Prozent seiner Produkte exportiert Delo ins internationale Ausland. "Was uns auszeichnet ist die permanente Innovation. Das bedeutet für uns, einzigartige Klebstoffe und Klebstoffsysteme zu produzieren", betont Wolf-Dietrich Herold. Jene Einzigartigkeit und Schnelligkeit sei das Überlebensmodell gegenüber dem internationalem und großem Wettbewerb, argumentiert er und untermauert dies mit einigen griffigen Zahlen: "Die chemische Industrie investiert 3 Prozent vom Umsatz in die Forschung. Siemens ist stolz darauf, jährlich 6 Prozent beziffern zu können ...

