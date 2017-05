Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Licht- und Chipkonzern Osram und der Halbleiterkonzern Infineon profitierten von langfristigen Wachstumsthemen in der Autobranche, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Studie vom Mittwoch. Gleichzeitig verfolgten sie branchenführende Investitionsprojekte in neue, fortgeschrittene Produktionskapazitäten. Der Experte verwies bei Infineon auf die Produktion von 300-Millimeter-Wafern./mis/ag

