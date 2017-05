Die Baader Bank hat die Aktien der Metro AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt und der Gewinn diese übertroffen, was aber an einem Zugewinn bei Immobilien gelegen habe, der auf Konzernebene nicht als Einmaleffekte gezeigt worden sei, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Mittwoch. Zudem habe die Gewinnentwicklung im Geschäft mit Unterhaltungselektronik enttäuscht./mis/ag

AFA0039 2017-05-31/12:36

ISIN: DE0007257503