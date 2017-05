Lieber Leser,

die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen AG hat in den vergangenen 12 Monaten eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Papier bewegte sich in Wellenlinien und prallte regelmäßig knapp unterhalb der 2,70-Euro-Marke nach unten ab. So auch Anfang Mai.

In den 1 ½ Monaten davor ging es für die Aktie noch um gut 17 Prozent nach oben, doch dann läuteten die vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal eine abermalige Abwärtsbewegung ein. Just ...

