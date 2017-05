Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag in einem ruhigen Handel mit leichten Aufschlägen. Der Leitindex SMI kann die Marke von 9'000 Punkten verteidigen und befindet sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Derzeit würden Impulse fehlen, um eine eindeutige Tendenz in die eine oder andere Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...