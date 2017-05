Zürich - Bargeld bleibt in der Schweiz das mit Abstand populärste Zahlungsmittel, gefolgt von Kreditkarten und Debitkarten. Deutlich abgeschlagen sind Mobile Payments via Twint und Apple Pay. Eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung kann auf Mobile-Zahlungen verzichten. Einen Alltag ohne Bargeld jedoch können sich 85% der Schweizerinnen und Schweizer nicht vorstellen. Auf Kreditkarten möchten 75%, auf Maestro- und V-Pay-Karten 60% und auf die PostFinance Card 39% der Befragten nicht verzichten. Bei Twint und Apple Pay hingegen beträgt dieser Wert nur je 8%, für unverzichtbar halten Twint und Apple Pay gerade einmal 1% der Bevölkerung. Das Marktforschungsinstitut GfK Switzerland hat im Auftrag von moneyland.ch eine repräsentative Umfrage in der Deutsch- und Westschweiz zum Zahlungsverhalten und zur Nutzung von Kreditkarten und Prepaidkarten durchgeführt.

Apple Pay ist bislang für Schweizer Konsumenten noch gleich «unwichtig» wie Twint. Allerdings steht hinter Apple Pay einer der finanzstärksten internationalen Konzerne der Welt, der das eigene Zahlungsmittel im Verlauf der Jahre geduldig weiterentwickeln kann. Anders sieht es im Fall der schweizerischen Banken-Lösung Twint aus, die auf schnellere Erfolge angewiesen ist. «Die Zukunft von Twint ist alles andere als gesichert», so Benjamin Manz, Geschäftsführer von moneyland.ch. Kreditkarten fast so beliebt wie Bargeld.

Schweiz ein Bargeldland

«Die Studie bestätigt, dass es sich bei der Schweiz um ein Bargeld-Land handelt», so Felix Oeschger, Analyst bei moneyland.ch. Jedoch erfreuen sich auch Kreditkarten einer grossen Beliebtheit. Trotz hoher Durchdringung mit Smartphones steckt die Bezahlung per Mobile-Gerät in der Schweiz aber noch ganz am Anfang. «Mobile-Zahlungen bieten gegenüber Kontaktlos-Zahlungen mit der Karte einfach noch zu wenig Vorteile», so Benjamin Manz, Geschäftsführer von moneyland.ch. In der Regel hat man mit der Kreditkarte immer noch schneller bezahlt als mit dem Mobile-Gerät.

Mobile Payments für Westschweizer und Männer wichtiger

Interessanterweise ist die Bevölkerung in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...