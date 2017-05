-------------------------------------------------------------- zur Buchungsanfrage http://ots.de/zb6yN --------------------------------------------------------------



Trent (Rügen) (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 1. Juni startet die Internetseite www.emo3.de. Auf ihr können Interessierte die Modelle S und X des Elektrofahrzeug-Herstellers TESLA auf Rügen mieten - umwelt-, familien- und budgetfreundlich.



Unter den ersten 25 Anmietungen werden drei Tages-Arrangements "HOTEL & TESLA" verlost.



emo³ verbindet die zwei innovativsten, modernsten und sichersten Serien-Elektrofahrzeuge der Welt mit der besonderen ökologischen Vielfalt Rügens. An kaum einem anderen Ort ist Elektromobilität naheliegender.



Info: emo³ (sprich: Elektromobilität hoch drei) entwickelt Projekte zur Integration von Elektromobilität in den Alltag der größten deutschen Insel Rügen. Die Internetseite www.emo3.de dient dazu als Plattform und wird in den nächsten Wochen sukzessive erweitert.



OTS: emo³ newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126807 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126807.rss2



Pressekontakt: emo³ Frank T. Sonneborn (01 52) 31 06 21 16 presse@emo3.de www.emo3.de