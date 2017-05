Die Wall Street dürfte zu Beginn des Handels am Mittwoch auf der Stelle treten. Im Vorfeld wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf und im kommenden Monat herrsche Zurückhaltung, so ein Teilnehmer. So wird im Handelsverlauf das "Beige Book" der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Einblick in die konjunkturelle Entwicklung in den einzelnen Regionen gibt. Zudem steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai auf der Agenda. Beide Termine könnten Indikationen für die Sitzung der US-Notenbank im Juni geben, bei der fest mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet wird.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell wenig verändert. Für einen Impuls könnte zudem der Index der Einkaufsmanager der Region Chicago für Mai sorgen. Nach der Schlussglocke wird noch Hewlett Packard Enterprises einen Blick in die Bücher gewähren und die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben.

Insgesamt sprechen Teilnehmer allerdings von einer weiterhin positiven Stimmung am Markt. "Die Investoren fühlen sich nach der soliden Berichtssaison und vor dem Hintergrund einer weiter anziehenden Konjunktur weiterhin wohl", so Aktien-Analystin Dianne Lob von AB. Rund 75 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen hätten die Erwartungen beim Gewinn je Aktie im ersten Quartal übertroffen. Laut Daten von FactSet liegt der Durchschnitt bei 68 Prozent.

Bei den Einzelwerten könnten die Aktien aus dem Ölsektor ihre Abwärtstendenz fortsetzen. Die Preise für WTI und Brent fallen weiter zurück. Bei den Investoren herrscht weiterhin die Sorge, dass die beschlossenen Maßnahmen der Ölförderländer und die beginnende Feriensaison in den USA nicht ausreichen werden, um das bestehende Überangebot abzubauen. "Es gibt weiter zu viel Öl und zu wenig Nachfrage", so Ökonom Phinn Ziebell von der National Australia Bank. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verliert aktuell 1,8 Prozent auf 48,75 Dollar. Für Brent geht es um 1,9 Prozent auf 50,85 Dollar nach unten.

