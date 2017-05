Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag in einem ruhigen Handel mit leichten Aufschlägen. Der Leitindex SMI kann die Marke von 9'000 Punkten verteidigen und befindet sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Derzeit würden Impulse fehlen, um eine eindeutige Tendenz in die eine oder andere Richtung auszubilden, heisst es im Handel.



Konjunkturdaten aus der Eurozone, wie etwa der erneute Rückgang der Inflation oder der achtjährige Tiefstand bei der Arbeitslosigkeit, sorgten kaum für Belebung im Handel. Hierzulande hat der UBS-Konsumindikator im April den vierten Monat in Folge einen Anstieg ausgewiesen. In den USA steht am Nachmittag der Chicago Einkaufsmanagerindex auf der Agenda und am Abend wird das Beige Book des Fed veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,21% höher bei 9'026,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, notiert unverändert mit 1'418,78 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt wiederum 0,16% auf 10'263,61 Punkte hinzu. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Plus und 14 im Minus.

Vifor (-3,5%, 113,40 CHF) leiden deutlich unter einer Analysten-Herabstufung. Die UBS hat die Bewertung auf Neutral (Buy) und das Kursziel auf 119 (130) CHF gesenkt. Der Analyst hat seine Erwartungen für das Medikament Veltassa ...

