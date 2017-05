München (ots) -



Saarländische Ministerpräsidentin wird beim SignsAward17 ausgezeichnet - Zum Trendgipfel des Jahres in München kommen prominente Preisträger und Laudatoren wie Ministerin Ilse Aigner, Google-Deutschland-Chef Philipp Justus, Sänger Max Giesinger, Schauspielerin Nina Eichinger, Event-Unternehmer Jochen Schweizer und viele mehr.



Annegret Kramp-Karrenbauer ist "Politikerin des Jahres". Diese Auszeichnung erhält die saarländische Ministerpräsidentin beim SignsAward17 am Donnerstag, 1. Juni, in München. Die Politikerin ist eine von insgesamt elf prominenten Preisträgern beim Zeichensetzer-Event des Jahres, das die WEIMER MEDIA GROUP und Journal International - The Home of Content ab 18 Uhr in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) veranstalten. Die exklusive Preisverleihung mit Show-Act und Gala-Dinner besuchen 200 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.



Der Sonderpreis 2017 als "Politikerin des Jahres" geht an die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die im Frühjahr dieses Jahres in ihre zweite Amtszeit startete. Die Entscheidung für den Sonderpreis beim SignsAward17 fiel auf die 54-Jährige, da sie bei den Landtagswahlen im März für den politischen Überraschungserfolg des Jahres gesorgt hat. Die Begründung der Jury lautet: "Mit 40,7 Prozent führte sie die CDU im Saarland zum Erfolg. Sie ist Deutschlands beliebteste Ministerpräsidentin. Ihr Kommunikationserfolg basiert auf Glaubwürdigkeit, Konsens und Integrität. Dabei nutzte sie die klassische Kommunikationsform des klassischen Haustür-Wahlkampfs auf neue Weise. Mit ihrem sachorientierten und effizienten Stil, mit ihrer Politik der leisen Töne verdient sie den Sonderpreis 2017 als Politikerin des Jahres." Die Laudatio auf Annegret Kramp-Karrenbauer wird Ilse Aigner (CSU), Bayerische Ministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, halten.



Neben diesem Sonderpreis werden bei der mittlerweile 7. Auflage des SignsAwards Preise in zehn weiteren Kategorien verliehen. Geehrt werden bei dem Trendgipfel traditionell Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Marketing und Gesellschaft im deutschen Sprachraum, die mit Ihrer Arbeit Zeichen gesetzt haben.



In der Kategorie "Innovation" geht der Preis an Philipp Justus. Die Laudatio zum Wirken des Deutschland-Chefs von Google wird Wolfram Weimer, Verleger der WEIMER MEDIA GROUP, halten. In der Rubrik "Glaubwürdigkeit" erhält Hans Demmel, Geschäftsführer von n-tv, die Auszeichnung. In der Kategorie "Vertrauen" hat die Jury Frank Stieler, CEO der KrausMaffei Group, bedacht, in der Kategorie "Ehrlichkeit" den Event-Unternehmer Jochen Schweizer. Eva Håkansson überzeugte die Jury als schnellste Motorradfahrerin der Welt in der Rubrik "Leidenschaft", ihre Laudatio hält Leopold Prinz von Bayern. Quirin Berg und Max Wiedemann, Produzenten von "Die Hartmanns", setzten sich in der Kategorie "Engagement" durch, es laudatiert Moderatorin und Schauspielerin Nina Eichinger. Die Kategorie "Vision" entschied der bildende Künstler Niclas Castello für sich. Diesjähriger "Shootingstar" ist Singer und Songwriter Max Giesinger, der seit einigen Monaten die Charts stürmt, als "Newcomer" wird der Sänger und Musiker Körner geehrt. Cassandra Steen und Moses Pelham von der Soulband Glashaus erhalten den SignsAward17 in der Kategorie "Mut".



Durch den hochkarätigen Abend leitet Karolin Kandler, die seit 2013 als Moderatorin bei Sky Sports News HD bekannt ist.



