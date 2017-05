Liebe Trader,

das Wertpapier Saatgut Herstellers KWS Saat schraubt sich im heutigen Handel weiter über seine Mai Höchststände aufwärts und tendiert weiter gen Norden- Der hierdurch vollzogene Ausbruch ist als Folgekaufsignal zu interpretieren und kann kurzfristig auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Nicht zuletzt weil Anleger sehr oft erst an runden Kursmarken Gewinne mitnehmen und die nächste sich bei 400,00 Euro befindet. Das bietet kurzfristig orientierten Investoren nun die Chance von einem weiteren Kursschub der KWS Saat-Aktie zu profitieren und eine schöne Rendite binnen weniger Wochen zu erzielen.

Long-Chance:

Über ein kurzfristiges Long-Investment können Marktteilnehmer nun auf einen weiteren Kursschub der KWS Saat-Aktie bis in den runden Bereich von 400,00 Euro setzen und damit das Restpotential des Wertpapiers ausnutzen. Spätestens an dieser Marke werden Gewinnmitnahmen größerer Ordnung erwartet, deshalb auch das Long-Investment in diesem Bereich beendet werden sollte. Eine Verlustbegrenzung sollte dennoch nicht fehlen und ist knapp unterhalb der Marke von 353,00 Euro anzusetzen. Darunter ist mit einem Kursrückgang bis in den Bereich der Maitiefs um 330,00 Euro, sowie des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 331,03 Euro zu rechnen. Dies würde jedoch eine zeitnahe Aufwärtsbewegung definitiv unmöglich machen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 369,30 Euro

Kursziel: 400,00 Euro

Stopp: < 353,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 16,30 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



KWS Saat SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 168,65 Euro; 12:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

