Boston Healthcare Associates, Inc. (Boston Healthcare), ein globales Life-Science-Beratungsunternehmen, und Data Information Intelligence GmbH (dii) gaben heute bekannt, dass sie eine neue Partnerschaft eingegangen sind, um Life-Science-Daten und -Analysen für Biopharmazeutika-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen zu entwickeln und zu vermarkten.

Boston Healthcare und dii werden ein gemeinsames Angebot für Kunden bereitstellen, die Zugang zu Daten und Analysen in Europa, dem Nahen Osten und Nord- und Lateinamerika benötigen. Zum Angebot gehört der Zugriff auf Daten von über 7.000 Krankenhäusern und Labors, wobei der Schwerpunkt auf genauen Informationen über die Ausstattung von mehr als 2.400 Krankenhäusern und Labors sowie Testvolumina in der klinische Diagnostik, Trends, Systeme und Reagenzien für molekulare und IVD-Tests in über 1.500 Labors liegt.

"Wir freuen uns, diese neue Übereinkunft mit dii bekanntgeben zu können. Sie erweitert nicht nur unser globales Marktanalysenangebot, sondern bietet auch dahingehend sehr genaue Einblicke, wie diagnostische Instrumente von den behandelnden Ärzten und Labors weltweit angenommen werden", so Joseph Ferrara, President von Boston Healthcare.

Parallel zur fortschreitenden Entwicklung von und steigenden Nachfrage nach präzisen, gezielt wirkenden Arzneimitteln steigt auch die Bedeutung und der Wert von klinischen Diagnostika. Die Partnerschaft zwischen Boston Healthcare und dii verschafft Biopharmazeutika-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen beispiellosen Zugang zu detaillierten Datensätzen und individuell anpassbaren Berichten zum globalen Markt für diagnostische Tests.

"Unser Marktforschungsinstitut aggregiert und analysiert einen einzigartigen und zentralisierten Datensatz, der ein umfassendes Verständnis der länderspezifischen Dynamik auf dem Life-Science-Markt und der in der klinischen Praxis gewählten Ansätze vermittelt", so Kathrin Franke, Managing Director von dii. "Analysen auf diesem Niveau ermöglichen tiefgehende, auf Vergleichen beruhende Einsichten in die Märkte in aller Welt."

Weitere Informationen über die Partnerschaft von Boston Healthcare mit dii und die strategischen Beratungsdienste des Unternehmens für Kunden in den Bereichen Biopharma, Medizintechnik und Diagnostik weltweit finden Sie unter www.bostonhealthcare.com.

Über Boston Healthcare Associates, Inc.

Boston Healthcare Associates, Inc. (Boston Healthcare) unterstützt Biopharmazeutika-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen dabei, den Wert von Innovationen auf dem globalen Markt des Gesundheitswesens zu erschließen. Boston Healthcare bietet Kostenerstattungs- und Marktzugangsstrategie-Dienstleistungen sowie Unterstützung in den Bereichen Gesundheitsökonomie und Outcomes-Forschung, Marktanalyse und Preisbildungsstrategien sowie Geschäftsfeldentwicklung für internationale Life-Science-Kunden.

Wir unterstützen Sie über Geschäftsstellen in Boston, Berlin und Shanghai, vereinen in unserem einzigartigen Ansatz strategische Beratung und ein umfassendes Verständnis des Evidenz-gesteuerten Marktes und bieten Kunden einen praxisbasierten Vorsprung bei der Bewertung und Erfassung globaler Markt- und Geschäftsfeldentwicklungschancen.

Über Data Information Intelligence GmbH (dii)

Das in Leipzig, Deutschland, ansässige Unternehmen Data Information Intelligence GmbH (dii) ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Marktforschung und Business Intelligence für die globalen Diagnostik- und Medizintechnik-Branchen in Europa. Neben kundenspezifischen Projekten stellt dii genaue Datenberichte zu Marktgröße und -trends bei diagnostischen Tests und Laborausstattungen bereit.

