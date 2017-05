Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -



- Umsätze steigen um 3,5 % auf 271 Mio. EUR - EBITDA stabil bei 28 Mio. EUR



Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien für die Life Sciences Industrie, gibt heute ein Umsatzwachstum von 3,5 % bei einem stabilen EBITDA von 28 Millionen Euro für das Jahr 2016 bekannt.



Novaseps Geschäftsbereich für Entwicklungsservices und Auftragsfertigung (CDMO) setzte 2016 seinen Wechsel hin zu Geschäftsfeldern mit einer höheren Rentabilität fort. Die Erfolge resultieren aus Schlüsselprojekten, wie dem Vertrag über die Aufreinigung von OMEGA-3 sowie aus der Reorganisation des Vertriebs und der Neugliederung von Produktionsanlagen . Der Konzern kann so Dienstleistungen für die wachsenden Segmente der Pharmaindustrie entwickeln, wie z. B. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, monoklonale Antikörper sowie Therapien auf Basis viraler Vektoren.



Im selben Zeitraum konnte sich der Geschäftsbereich Engineering und Services für Separationsanlagen, dank der effizienten Umsetzung der Strategie "Complete Process Line" gegenüber 2015 deutlich erholen. Ende 2016 konnte der Konzern den Verkauf seiner nicht-strategischeBeteiligung TangenX Technology Corporation erfolgreich abschließen.



Dr. Michel Spagnol, CEO und Chairman von Novasep, erklärt: "Unsere Ergebnisse für 2016 zeigen erneut, wie wichtig das Geschäftsmodell von Novasep ist. Wir konnten von der überaus starken Aktivität im Biopharma-Bereich - insbesondere bei den Gentherapien - profitieren, dies hat dazu beigetragen, dass wir die ungünstigen Marktbedingungen im Bereich der Agrochemikalien kompensieren konnten."



Ausblick für 2017



Für 2017 erwartet Novasep dank eines stabilen Auftragsbestands in den Geschäftsbereichen Auftragsherstellung und Engineering sowie durch die Stärke des Geschäftsmodells trotz wechselnder Marktbedingungen weitere Umsatzsteigerungen.



"Novasep vereint eine große Innovationskraft und eine starke Präsenz in den dynamischsten Märkten mit einer effizienten Organisation." Spagnol ergänzt: "Wir gehen davon aus, dass wir auf dem besten Weg sind, unsere kommerziellen und finanziellen Wachstumsziele zu erreichen."



Presseinformationen erhalten Sie hier (https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html) .



Pressekontakt: Sophie Baudouin Director Communication & Marketing sophie.baudouin@novasep.com +33(0)6-32-08-20-24