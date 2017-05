Zürich - Nach dem trüben Winter mit Schneemangel ist bei der Parahotellerie Schweiz eine Aufhellung im Sommer in Sicht. Die meisten Mitglieder der Gesellschaft melden steigende Buchungszahlen. Die Schweizer Jugendherbergen rechnen für den Sommer mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen von fast 6 Prozent, wie deren Präsident Fredi Gmür am Mittwoch vor den Medien in Zürich sagte.

Damit habe man sich weiter vom Tiefpunkt des Jahres 2015 erholt, als der Frankenschock nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 1,20 CHF durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) der gesamten Branche einen schweren Schlag versetzte.

Mangel an Auslandsgästen

In der Folge blieben Gäste aus dem Ausland weg. 2016 schlugen zudem die Terroranschläge in mehreren europäischen Metropolen wie Paris oder Brüssel aufs Geschäft. Vor allem Asiaten mieden Reisen auf den "Alten Kontinent". Dies betraf auch die Schweiz, obwohl sie als sicheres Land gilt. Nun zeigt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...