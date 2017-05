PPG (NYSE:PPG), das innovative Unternehmen in den Bereichen Farben, Lackierung und Spezialprodukten gab heute sein Sponsoring des Golfturniers «Omega European Masters» bekannt. PPG sichert sich dank der Vereinbarung sämtliche Markenrechte des gesamten Aufenthalts der professionellen «European Tour» der Männer in der Schweiz. 36 Rundfunkanstalten übertragen den Anlass weltweit in 497 Millionen Haushalte.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170531005731/de/

Jean-Marie Greindl (left), PPG senior vice president, global architectural coatings, and president, PPG Europe, Middle East and Africa, and Tournament Director Yves Mittaz, at Omega European Masters Golf organization, celebrate PPG's sponsorship of the Omega European Masters Golf Championship, scheduled for 7-10 September at the Crans-sur-Sierre Golf-Club in Crans-Montana, Switzerland. (Photo: Business Wire)

Das Omega European Masters, das vom 7. bis am 10. September auf dem Platz des Golfclubs Crans-sur-Sierre in Crans-Montanta stattfindet, ist eines der prestigeträchtigsten Golfturniere der European Tour. Das Sponsoring von PPG umfasst Markenauftritte im Hospitality-Bereich sowie im Zuschauerraum.

Mit diesem Engagement verstärkt PPG die enge Verbundenheit zu dem Sport, die bereits in der führenden Rolle der Marke bei der Produktion von Golfball-Beschichtungen ersichtlich ist.

Diese Verbindung war entscheidend dafür, die Ansprüche der Golfer an Distanz und Genauigkeit für den perfekten Finish zu erfüllen.

«PPG und Golf teilen eine lange gemeinsame Geschichte. PPG arbeitet beispielsweise partnerschaftlich mit führenden Golfball-Produzenten wie Acushnet zusammen, dem Hersteller von Titleist, und liefert innovative Beschichtungen, die den Golfern dabei helfen, längere Distanzen und eine verbesserte Genauigkeit zu erreichen», sagt Jean-Marie Greindl, Vizepräsident «Global Architectural Coatings» und Präsident von PPG Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. «Das Omega European Masters stellt eine Plattform bereit, die uns mit unseren Kunden in einem dynamischen Umfeld zusammenbringt und dabei aufzeigt, wie PPG in innovativer Weise die Welt des Golfs erhält und verbessert.»

Yves Mittaz, der Turnierdirektor des «Omega European Masters», erklärt: «PPG pflegt eine enge Verbindung mit dem Golfsport, wodurch das Sponsoring-Engagement auf natürliche Art passt. Die Marke denkt vorwärtsgerichtet und wirkte bei der Verbesserung des technischen Standards des Sports entscheidend mit. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit!»

Weitere Informationen zu PPG finden Sie unter www.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, Farben, Lackierungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, denen unsere Kunden seit mehr als 130 Jahren vertrauen. Dank Hingabe und Kreativität lösen wir die grössten Probleme unserer Kunden und arbeiten dabei eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Von unserem Hauptsitz in Pittsburgh aus operieren und verbessern wir in mehr als 70 Ländern und verbuchten im Jahr 2016 einen Umsatz von 14,8 Milliarden Dollar. Wir bedienen Kunden im Bau- und Konsumgütergewerbe, im Industrie- und dem Transportmarkt sowie deren Aftermärkte. Erfahren Sie mehr unter www.ppg.com.

We protect and beautify the world und das PPG-Logo sind rechtlich geschützte Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

