Berlin (ots) - GMX-Gründer-Trio will eine digitale Welt, in der Vertraulichkeit und Privatsphäre Realität sind / Aus einen "Rentner-Startup" soll ein "Familienunternehmen" werden



Berlin, 31. Mai 2017 - Nach zwei gerissenen Launch-Terminen soll Ginlo nun endlich im Sommer mit dem Beta-Betrieb starten. Das bestätigten die drei GMX-Gründer Eric Dolatre, Peter Köhnkow und Karsten Schramm und jetzige Führungsmannschaft der Brabbler AG dem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 3/2017, EVT 1. Juni) für das Reset-Dossier über 25 radikale Karriere-Neustarts. Für den Herbst ist dann der offizielle Start der Kommunikationsplattform geplant, die verschlüsselte Kommunikation, Terminplanung und Dateiaustausch ermöglicht und sich damit elementar von Whatsapp unterscheidet. Dann soll die gemeinsame Vision der drei Gründer, "einer digitalen Welt, in der Vertraulichkeit und Privatsphäre Realität sind", für alle als sicher verschlüsselte App verfügbar sein.



Anders als die Messenger-Anbieter aus dem Silicon Valley wollen die Brabbler-Gründer von ihren Nutzern keine Daten verlangen, sondern eine Nutzungsgebühr von drei Euro im Monat oder 30 Euro im Jahr. Zunächst haben sie nur den europäischen Markt im Visier und halten ihren Business-Plan für "extrem konservativ". "Wenn wir in den nächsten Jahren einen schönen siebenstelligen Nutzerstamm haben, sehen wir das als Erfolg", erklärte Brabbler-Aufsichtsrat Schramm gegenüber 'Business Punk'. Verkaufspläne wie bei GMX hat das Trio nicht. "Das ist ein Herzensprojekt. An diesem Unternehmen sollen auch unsere Kinder und Enkel noch Spaß haben und es weiterführen", so Brabbler-CEO Dolatre. Damit könne aus einem "Rentner-Startup" ein "Familienunternehmen" werden.



OTS: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100710.rss2



Pressekontakt: Joachim Haack, PR/Kommunikation G+J Wirtschaft, BUSINESS PUNK / CAPITAL c/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0, E-Mail: presse@publikom.com www.business-punk.com