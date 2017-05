Ungeachtet der politischen Querelen hebt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) seine Prognose für das Wachstum der Ausfuhren in die USA kräftig an.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hebt seine Prognose für Exporte in die USA an. "Wir halten 2017 ein Exportwachstum von bis zu zehn Prozent für möglich", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang war nur ein Plus von fünf Prozent erwartet worden. "Deutsche Firmen bestätigen in unseren Umfragen, dass sich ihr US-Geschäft belebt", sagte Treier. "Das ist ein gutes Zeichen - aller handelsfeindlichen Rhetorik zum Trotz."

US-Präsident Donald Trump hatte Deutschland am Dienstag ...

