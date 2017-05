Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Bild: In ihrem geheimen Männerhort haben Helmut (Detlev Buck, l.), Eroll (Elyas M'Barek, m.) und Lars (Christoph Maria Herbst, r.) die Hosen an



Elyas M'Barek, Detlev Buck und Christoph Maria Herbst gründen den "Männerhort": Eroll, Lars und Helmut haben zu Hause nichts zu lachen. Deswegen flüchten sie regelmäßig vor ihren Frauen in den Zentralheizungskeller ihrer schmucken Neubausiedlung. Dort haben sie sich ein Refugium eingerichtet, in dem sie in Begleitung von Pizza, Fußball und Dosenbier uneingeschränkt ihre Männlichkeit ausleben können. Doch dann entdeckt Facility-Manager Aykut das geheime Asyl ...



Foto: © die Film GmbH/Marco Nagel



Dieses Bild darf bis 5. Juni 2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-1589.