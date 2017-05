Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Mittwochmittag kräftiger ins Plus. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 12.659 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.574 Punkte nach oben. Im Handel ist von technisch bedingten Käufen die Rede. Etwas Unterstützung kommt von besseren Einkaufsmanagerindizes aus China. Die Verbraucherpreise aus Europa setzen derweil keine Akzente am Markt. Wie die deutschen am Vortag sind die Preise auch auf europäischer Ebene im Mai deutlich zurückgekommen.

Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 1,4 Prozent nach 1,9 Prozent im April. Erwartet wurde ein Rückgang auf 1,5 Prozent. "Die EZB steht mithin nicht unter Druck, ihre expansive Geldpolitik vorschnell zurückzufahren, wenngleich das konjunkturelle Umfeld eine Anpassung des EZB-Wordings bei der Sitzung in der nächsten Woche durchaus rechtfertigt", kommentiert die Helaba. Der Euro notiert aktuell dennoch etwas höher bei 1,1214 Dollar. An der Konjunkturfront wird in den USA vor allem auf den Chicago-Einkaufsmanager-Index geachtet.

Metro-Zahlen schwer einzuordnen

Metro fallen um 3,0 Prozent zurück. Die Quartalszahlen sind nach Einschätzung von Baader Helvea schwierig mit dem Vorjahr zu vergleichen wegen diverser verzerrender Effekte. Geschönt werde das Ergebnis durch einen einmaligen Gewinn mit Immobilien, heißt es. Analyst Antoine Parison von Bryan Garnier bemerkt dazu, dass ohne die Erträge aus dem Immobiliengeschäft die Ergebnisse "schwach" ausgefallen seien. Sie seien zudem von zahlreichen Anpassungen geradezu "verseucht" und folglich nur schwer zu interpretieren.

Ericsson ziehen um 5,6 Prozent an. Positiv wird gewertet, dass der aktivistische Investor Cevian sich mit rund einer Milliarde Dollar an Ericsson beteiligt hat. "Ich gehe davon aus, dass der Investor stärker auf Kosteneinsparungen bei den Schweden drängt", erwartet ein Aktienhändler.

Commerzbank profitieren von einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS und das gleich um zwei Stufen. Entsprechend springen sie um 2,4 Prozent an die DAX-Spitze. Thyssenkrupp verlieren hingegen 0,9 Prozent und auch andere Stahlwerte wie Salzgitter, Arcelormittal und Voestalpine geben nach. Händler führen die Aktienverkäude auf den fortgesetzten Preisdruck auf Eisenerz zurück.

Kooperation treibt Kurs von SMA Solar

Im TecDAX springen SMA Solar um 4,0 Prozent an, nachdem eine Partnerschaft zur Direktvermarktung von Solarstrom mit MVV Energie bekanntgegeben worden ist. Rocket Internet geben nach der Vorlage der Quartalszahlen leicht um 0,4 Prozent nach. Den Daten zufolge haben die Beteiligungen von Rocket Internet ihre Verluste weiter gesenkt. Die Rocket-Aktie hatte allerdings in der Vorwoche bereits deutlich zugelegt.

Deutsche Pfandbriefbrank im MDAX brechen nur optisch um 11,1 Prozent bzw 1,41 Euro ein. Hierin schlägt sich der Dividendenabschlag von 1,05 Euro nieder.

Erneuter Schwächeanfall beim Pfund

Am Devisenmarkt hat das britische Pfund in der Nacht einen neuerlichen Schwächeanfall erlebt. Auslöser war die jüngste Umfrage zur britischen Parlamentswahl im Juni. Den Prognosen von YouGov zufolge würden die Konservativen mit 310 Plätzen die erforderliche Mehrheit von 326 Plätzen verfehlen. Bisher wurde an der Börse davon ausgegangen, dass die Partei von Theresa May eine komfortable Mehrheit erreichen wird. Das Pfund fällt von 1,2860 auf 1,2835 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.573,89 0,36 12,67 8,61 Stoxx-50 3.230,56 0,31 9,99 7,31 DAX 12.658,89 0,48 60,21 10,26 MDAX 25.240,57 0,04 11,25 13,75 TecDAX 2.288,96 0,20 4,48 26,34 SDAX 11.125,87 -0,15 -16,31 16,88 FTSE 7.561,91 0,47 35,40 5,87 CAC 5.318,31 0,23 12,38 9,38 Bund-Future 162,33 -0,08 1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1216 0,0% 1,1216 1,1177 +6,7% EUR/JPY 124,27 0,0% 124,27 124,02 +1,1% EUR/CHF 1,0890 0,0% 1,0890 1,0900 +1,7% EUR/GBP 0,8739 0,0% 0,8739 1,1510 +2,5% USD/JPY 110,77 0,0% 110,77 110,96 -5,2% GBP/USD 1,2835 0,0% 1,2835 1,2866 +4,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,65 49,66 -2,0% -1,01 -14,3% Brent/ICE 50,67 51,84 -2,3% -1,17 -13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,97 1.263,74 +0,1% +1,23 +9,9% Silber (Spot) 17,34 17,40 -0,3% -0,05 +8,9% Platin (Spot) 945,55 938,50 +0,8% +7,05 +4,6% Kupfer-Future 2,56 2,56 -0,2% -0,00 +1,7% ===

