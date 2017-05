Bonn (ots) -



Das neue Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats e.V. ist das einzige Prüfverfahren in Deutschland, bei dem Wirtschaftsprüfer die Qualitätskontrolle des Spendenzertifikats übernehmen. Am 30. Mai 2017 haben die ersten erfolgreich geprüften Organisationen das Spendenzertifikat in Köln erhalten - darunter auch "Aktion Deutschland Hilft". Die für drei Jahre gültige Verleihung belegt, dass das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen mit den anvertrauten Spenden verantwortungsvoll und transparent umgeht. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Bündnisorganisationen action medeor, Arbeiter-Samariter-Bund, Habitat for Humanity Deutschland und Islamic Relief Deutschland.



"Bereits seit 2012 ist unser Bündnis Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V., um ein Zeichen gegen zu hohe Verwaltungskosten, unseriöse Spendenwerbung und unterlassene Rechenschaft zu setzen", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft" anlässlich der Verleihung des Spendenzertifikats. "Als Mitglied des Spendenrates haben wir uns u.a. zur Einhaltung der Grundwerte Transparenz, Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Rechenschaft verpflichtet. Mit der Teilnahme an dem neuen Prüfverfahren und dem erfolgreichen Ergebnis der Qualitätskontrolle zeigen wir, dass es bei dieser Verpflichtungserklärung nicht nur um Lippenbekenntnisse geht", so Roßbach weiter.



Der Vergabe des Spendenzertifikats, das nur Mitglieder des Deutschen Spendenrat e.V. erhalten können, geht ein zweistufiges Verfahren voraus: In der ersten Stufe verpflichten sich die Hilfsorganisationen jährlich gegenüber dem Deutschen Spendenrat e.V. und der Öffentlichkeit ihre Strukturen, Tätigkeiten, Projekte und Finanzen im Rahmen eines Jahresberichts transparent, klar und verständlich offenzulegen. Sie lassen sich hinsichtlich der Finanzen von Rechnungsprüfern, insbesondere Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, prüfen. In der zweiten Phase wird das Verfahren für das Spendenzertifikat durch mindestens zwei unabhängige Wirtschaftsprüfungsinstitutionen durchgeführt. Die strengen Kriterien für die Vergabe des Spendenzertifikats orientieren sich dabei an den Grundsätzen und der Selbstverpflichtungserklärung des Deutschen Spendenrats. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.spendenrat.de/spendenzertifikat/.



Über Aktion Deutschland Hilft e.V.



"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenrat angehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. Seit Mai 2017 gehört "Aktion Deutschland Hilft" zu den ersten Hilfsorganisationen, die nach erfolgreicher Prüfung durch den Deutschen Spendenrat ein Spendenzertifikat für den verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit Spendengeldern erhalten haben. www.aktion-deutschland-hilft.de



Zum Deutschen Spendenrat



Seit fast 25 Jahren setzen sich die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Spendenrats e.V. für die Stärkung von Transparenz im deutschen Spendenwesen ein. Der Deutsche Spendenrat ist ein gemeinnütziger Dachverband von 66 Spenden sammelnden, gemeinnützigen Organisationen aus den Bereichen soziale und humanitäre Hilfe, Umwelt und Tierschutz, Kunst- und Kultur sowie Denkmalschutz. Mitglieder sind u.a. Deutsches Rotes Kreuz e.V. Bundesverband, Arbeiter-Samariter-Bund, Maltester Hilfsdienst, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Bethel, Aktion Deutschland Hilft, Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Er vertritt diese gegenüber der Öffentlichkeit sowie staatlichen, politischen und privaten Gremien. Die Mitglieder verpflichten sich, keine sittenwidrige Werbung einzusetzen und hohe Qualitätsstandards einzuhalten. Unter anderem sind Strukturen, Tätigkeit und Finanzen im Rahmen eines Jahresberichts jährlich und transparent offenzulegen. Verbraucher können sich beim Deutschen Spendenrat Informationen zum richtigen Spendenverhalten einholen. Er bietet auch Fortbildungen und Einzelberatungen zur transparenten Darstellung von Finanzdaten für NRO an. Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. http://www.spendenrat.de/spendenzertifikat/



