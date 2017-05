Annette Schavan (CDU), deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl, hat Papst Franziskus ausdrücklich gelobt. Für sie sei Papst Franziskus "ein Radikaler, und mit radikal meine ich konsequent", sagte Schavan der Wochenzeitung "Die Zeit".

Er vertrete konsequent eine Kirche, "die verbinden soll, was in der Welt auseinanderfällt. In die klassischen Kategorien links, rechts, rot, grün, schwarz passt er nicht". Papst Franziskus wolle nicht "einfach dekretieren, sondern überzeugen und bekehren. Er will, dass die Katholiken erwachsen werden und sich selber auf den Weg machen, statt alles vom Papst zu erwarten. Das mag nicht jeder. Manche finden es sogar unkatholisch."

Bezüglich der Kleiderordnung im Vatikan befolge sie "die Regel: schlicht und schwarz". Mit dem Schleier sei sie "überkreuz. Schleier trage ich nie. Ich trage Hut, das geht auch".

Schavan war 2013 nach Plagiatsvorwürfen von ihrem Amt als Bildungsministerin zurückgetreten. Dazu sagte sie: "Ich habe in meinem Leben niemanden getäuscht."

Mit ihrem Rücktritt habe sie eine Debatte beenden wollen. "Ich wollte dem Amt und der Bundesregierung nicht schaden."