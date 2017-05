Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum sinkt etwas deutlicher als erwartet

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Mai etwas deutlicher als erwartet abgenommen, und zwar sowohl beim Gesamt- als auch beim Kernindex. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Eurostat stiegen die Verbraucherpreise in erster Schätzung nur noch mit einer Jahresrate von 1,4 (Vormonat: 1,9) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 1,5 Prozent Inflation prognostiziert. Die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) verringerte sich auf 0,9 (1,2) Prozent. Volkswirte hatten die Kerninflation bei 1,0 Prozent gesehen.

Eurozone-Arbeitslosenquote auf tiefstem Stand seit März 2009

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im April weiter zurückgegangen. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 9,3 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit März 2009. Im Vormonat hatte die Quote bei revidiert 9,4 (vorläufig: 9,5) Prozent gelegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für April eine Quote von 9,4 Prozent prognostiziert.

Europäische Unternehmen beklagen in China weiter Benachteiligung

Eine Mehrheit europäischer Konzerne sieht Verbesserungen in ihrem China-Geschäft. Daran änderte laut einer Umfrage auch der Frust über operative Hürden in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nichts. Mehr als 50 Prozent der von der EU-Handelskammer in China Befragten berichteten für 2016 über höhere Umsätze. Besonders gut läuft das Geschäft für IT-, Auto-, Maschinenbau-, Kosmetik- und Einzelhandelsfirmen. Manche Unternehmen freuten sich über Steigerungen ihrer operativen Gewinne um zwischen 70 und 100 Prozent.

Deutschland legt dritten High-Tech-Gründerfonds auf

Der teilstaatliche Risiko-Investor High-Tech-Gründerfonds hat seinen dritten Geldtopf gefüllt. Nach einem Jahr Akquise hat der dritte Fonds ein Volumen von 245 Millionen Euro, wie das Unternehmen bekanntgab. Zu den Investoren gehören neben öffentlichen Partnern, wie dem Bundeswirtschaftsministerium und der staatseigenen KfW-Bank, derzeit 26 Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft.

Erstmals seit 1991 weniger als 2,5 Millionen Arbeitslose

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich in bärenstarker Verfassung. Erstmals seit 1991 waren wieder weniger als 2,5 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. "Wir dürfen uns heute über Rekordzahlen freuen. Wir konnten damit die Arbeitslosenzahlen seit dem historischen Höchststand von 2005 mehr als halbieren", erklärte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die Arbeitslosigkeit im Mai gegenüber April um 71.000. Insgesamt waren bei den Arbeitsämtern damit 2,498 Millionen auf der Suche nach einer Stelle.

Deutsche Wirtschaft in Frühjahrslaune

Die deutsche Wirtschaft ist dank guter Auftragslage und anhaltend reger Auslandsnachfrage weiterhin in bester Frühjahrslaune. Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung liegt für das laufende zweite Quartal bei 104 Punkten - deutlich über der 100-Punkte-Marke, die einen durchschnittlichen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts anzeigt, wie das DIW am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Bauwirtschaft jubelt über Auftragslage und hebt Prognose an

Prall gefüllte Auftragsbücher und starke Umsatzsteigerungen: Die deutsche Bauwirtschaft befindet sich derzeit in Goldgräberstimmung. Trotz der durchwachsenen Witterung zu Jahresbeginn konnten die Unternehmen des Bauhauptgewerbes im ersten Quartal dieses Jahres ein Umsatzplus von 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Auftragsbestände lagen zum Jahreswechsel den Angaben zufolge auf einem Rekordniveau von 35 Milliarden Euro, die Auftragseingänge legten im ersten Quartal um 9,8 Prozent zu.

Coeure fordert Eurogruppe zum Handeln wegen Griechenland auf

EZB-Direktor Benoit Coeure hat die Finanzminister des Euroraums aufgefordert, rasch Klarheit über die geplanten Schuldenentlastungsmaßnahmen für Griechenland zu schaffen. Das sei auch eine Grundvoraussetzung dafür, griechische Anleihen in das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) aufzunehmen, sagte Coeure laut vorab verbreitetem Redetext in Frankfurt.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 3,05 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 3,05 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 26 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,47 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 40 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen am Mittwoch 40 Millionen an zwei Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatte eine Bank eine Summe von 35 Millionen nachgefragt und erhalten.

Dollar-Schwäche ist Konsequenz der starken Weltwirtschaft

Wer dieses Jahr auf den Dollar gesetzt hat, wurde bitter enttäuscht. Während Anleger nach der US-Präsidentschaftswahl noch von der Euro-Dollar-Parität sprachen, scheint es für den Dollar nur noch abwärts zu gehen, sagt Guy Petcho, Portfoliomanager bei Voya Investment Management. Am 3. Januar war der Euro zeitweise auf 1,03 Dollar und somit auf das niedrigste Niveau seit 13 Jahren gefallen.

Konservative in Großbritannien müssen um absolute Mehrheit bangen

Die Konservativen unter Premierministerin Theresa May droht bei der Wahl am 8. Juni der Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament. Einer neuen Umfrage von YouGov zufolge für die Zeitung Times könnten die Konservativen 20 Sitze verlieren und die Labour-Partei 30 Sitze gewinnen. In diesem Fall würden den Konservativen 16 Sitze für eine absolute Mehrheit im Parlament fehlen.

USA "offen" für Wiederaufnahme der Verhandlungen über TTIP-Freihandelsabkommen

Die USA haben sich "offen" für die Wiederaufnahme der Verhandlungen über das TTIP-Freihandelsabkommen gezeigt. Es sei sinnvoll, die Gespräche über TTIP fortzusetzen und eine Lösung zu erarbeiten, "die das Handelsvolumen erhöht und gleichzeitig unser Handelsdefizit reduziert", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross dem Sender CNBC. Die 2013 begonnenen TTIP-Verhandlungen liegen seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auf Eis.

Zahl der Toten nach Anschlag in Kabul auf mindestens 80 gestiegen

Bei dem Selbstmordanschlag im Diplomatenviertel von Kabul sind nach neuen Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums mindestens 80 Menschen getötet worden. Mehr als 300 Menschen, darunter auch viele Frauen und Kinder, seien bei der gewaltigen Explosion in der afghanischen Hauptstadt am Mittwochmorgen verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Opferzahl könnte seinen Angaben zufolge noch weiter steigen, weil immer noch Leichen unter den Trümmern liegen.

Afghanischer Wachmann von deutscher Botschaft in Kabul getötet

Bei dem Anschlag im Diplomatenviertel von Kabul ist ein afghanischer Wachmann der deutschen Botschaft getötet worden. Wie Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin mitteilte, wurden auch Bedienstete der deutschen Botschaft verletzt. Mittlerweile befänden sich aber alle Mitarbeiter der Botschaft in Sicherheit.

Italien/Verbraucherpreise Mai vorl. -0,2% gg Vm, +1,4% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Mai PROG: -0,1% gg Vm, +1,5% gg Vj

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Apr +4,3 Mrd GBP (März: +4,7 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Apr +2,7 Mrd GBP (März: +3,1 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Apr 64.645 (März: 66.043)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Apr +1,5 Mrd GBP (März: +1,6 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Apr PROG: +1,6 Mrd GBP

US/MBA Market Index Woche per 26. Mai -3,4% auf 402,2 (Vorwoche: 416,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 26. Mai -1,4% auf 238,1 (Vorwoche: 241,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 26. Mai -5,6% auf 1.323,1 (Vorwoche: 1.402)

