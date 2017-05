Til Schweiger geht nach eigenen Angaben mit Negativ-Presse entspannt um. "Erfolg erzeugt viele Neider", sagte Schweiger dem Magazin "IN".

Dies sei leider nicht zu ändern. Trotz der Kritik an den Wasser-Preisen in seinem Hamburger Restaurant baut der 53-jährige Schauspieler sein unternehmerisches Engagement aus. Über sein neues "Barefoot"-Hotel am Timmendorfer Strand sagte Schweiger der "IN": "Meine Intention war nicht, etwas anders oder besser zu machen. Ich wollte meinen Geschmack verwirklichen."

Zur Eröffnungsparty am letzten Wochenende gab es einen Promi-Auflauf und Medienberichte über Lärmbeschwerden der Anwohner.