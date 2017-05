Leipzig (ots) - Medienberufe hautnah erleben und ausprobieren - am Sonnabend, 10. Juni 2017, laden die beiden Medienhäuser MDR und DREFA zu ihrem 4. Ausbildungstag ein.



Interessierte Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 19 Jahren sowie deren Familien können sich an diesem Tag von 10.00 bis 15.00 Uhr im Foyer des MDR-Produktionshochhauses in der Leipziger Kantstraße 71 - 73 über acht verschiedene Berufe mit Praxisinseln, Führungen und vielen Workshops umfassend informieren.



Vorgestellt werden folgende Berufe: Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute für audiovisuelle Medien, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Film- und Videoeditoren, Mediengestalter Bild und Ton, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung sowie Fachinformatiker für Systemintegration. Für einige dieser Berufe kann man sich - je nach Voraussetzung - schon kurz darauf bewerben. Ausbildungsstart ist im September 2018.



Von Auszubildenden für künftige Auszubildende



Der Ausbildungstag liefert interessierten Besuchern Informationen aus erster Hand: Alle Auszubildenden des MDR und der DREFA stellen ihre Ausbildungsberufe im Rahmen von Workshops selber vor und beantworten an Informationsständen Fragen zur Ausbildung in den beiden Medienunternehmen. Außerdem gibt es zahlreiche Bewerbungstipps.



Von ersten Dreh- und Schnittversuchen bis hin zur Studioausleuchtung



Mitmachen kann man bei zahlreichen Aktionen - zum Beispiel bei Bewerbertests und bei ersten eigenen Drehversuchen mit der Kamera. Einen Überblick können sich die Interessenten ebenso in einem Ü-Wagen verschaffen.



Neu in diesem Jahr: Auszubildende zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik zeigen, wie Schweinwerfer bedient und ein Studio sowie Moderatoren "ausgeleuchtet" werden. Auch Showeffekte für Bandauftritte können sie erzeugen.



Im "MDR um 4"-Studio wird gezeigt, mit welcher und mit wie viel Technik eine Sendung produziert wird. Erste Erfahrungen, wie Mediengestalter bzw. Film- und Videoeditoren arbeiten, können an zehn Schnittplätzen gesammelt werden.



Im Studio von "MDR um 2" informieren angehende Kaufleute für audiovisuelle Medien über ihre Aufgaben als Aufnahmeleiter. Außerdem gibt es einen exklusiven Blick in die Räume des Fernseharchivs und in den vielseitigen Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.



Des Weiteren erhalten die Besucher besondere Einblicke in die Produktion des MDR-Azubi-Magazins "Mach mal!". Während des Workshops zeigen die Auszubildenden unter anderem, wie sie nach Themen für die kommende Sendung recherchieren. Die jüngste Sendung - das Thema heißt "Erfolgsmodelle" - kann zur Einstimmung unter folgendem Link angesehen werden: www.mdr.de/machmal.



Präsentiert wird darüber hinaus die VR-App des MDR, in der künftig alle 360-Grad-Produktionen des Mitteldeutschen Rundfunks gebündelt werden.



Und auch der Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK) ist vor Ort und informiert die Gäste über sein umfangreiches Kursangebot - von Einführungskursen zur journalistischen Praxis bis hin zu technischen Grundlagen.



MDR SPUTNIK sucht junge Talente



Junge Talente beim Ausbildungstag sucht MDR SPUTNIK: Wer möchte, kann sich im Moderieren nach Stichwortvorgabe vor laufender Kamera versuchen und anschließend einem Multimediaredakteur über die Schulter schauen, der die Moderation entsprechend "verpackt". Wer allerdings lieber hinter der Kamera steht, der ist aufgefordert, beim MDR SPUTNIK-Allgemeinwissenstest mitzumachen.



"MDR macht MINT"



Mit einem Informationsstand und spannenden Experimenten ebenfalls vor Ort sind Kolleginnen und Kollegen der MDR-Betriebsdirektion. Unter dem Motto "MDR macht MINT" beraten sie über Karrieremöglichkeiten beim Mitteldeutschen Rundfunk nach einem Studium der Mathematik, Informatik, Natur- oder Technikwissenschaften (MINT).



Tipp in eigener Sache



Zeitiges Kommen sichert den Besucherinnen und Besuchern Teilnahmeplätze bei den begehrten Ausbildungs-Workshops. Und: Der Eintritt zum Ausbildungstag ist frei.



Großes Interesse an MDR-Ausbildungsangeboten



Über 800 Interessierte besuchten im vergangenen Jahr den Ausbildungstag des MDR und der DREFA. Schülerinnen und Schüler und deren Familien nutzten die Gelegenheit, sich gezielt und praxisnah über die angebotenen Berufe zu informieren.



Weitere Informationen zur Ausbildung bei MDR und DREFA im Netz: www.mdr.de/berufsausbildung



