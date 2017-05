Bei der Aktionärsversammlung der Deutschen Telekom in Köln redet Timotheus Höttges nicht nur über Zahlen. Der Konzernchef legt Wert auf eine klare Haltung - und zwar in allem.

Timotheus Höttges möchte am Mittwochvormittag über Haltung sprechen. Ihm blicken knapp 2.000 Augenpaare zunächst regungslos entgegen. Es ist Hauptversammlung der Deutschen Telekom in Köln. Er will mit den anwesenden Aktionäre nicht nur über Zahlen sprechen, sondern die Haltung dahinter. "Was uns als Telekom leitet", beschreibt der Vorstandsvorsitzende den Gedanken und erklärt später: "Wir wollen das führende Unternehmen für Telekommunikation sein." Diesen Satz hat er schon oft gesagt, allerdings sonst verbunden mit der Einschränkung, führend in Europa zu sein. Doch heute fügt er hinzu: "In allem, was wir tun." Alles ist viel.

Damit meint der Ex-Finanzchef natürlich auch Bilanzkennziffern: Der Umsatz sei im vergangenen Geschäftsjahr um 5,6 Prozent auf rund 73 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 7,6 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro, der Free Cashflow um 8,6 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.

Aber Haltung hat für Höttges auch etwas mit der Einhaltung von Versprechen zu tun - und zwar einem, das die Aktionäre wahrscheinlich am meisten interessiert. Er hat 2015 versprochen, dass die Dividende jedes Jahr steigen soll. So auch in diesem Jahr, von 55 Cent auf 60 Cent pro Aktie.

Aber Timotheus Höttges wäre wahrscheinlich immer noch Finanzchef und nicht Vorstandsvorsitzender, wenn er mit Haltung nicht auch Visionen für die Zukunft meinen würde. Mit Stolz spricht er zunächst vom bereits Erreichten, Preise für das Netz, den Service, Geschäftskunden. Diese seien "Ausdruck der richtigen Haltung." Und wieder fügt er den Satz an "Die Telekomer wollen führend sein." Das entfalte Kraft.

Mit dieser Kraft will er Deutschland mit schnelleren Bandbreiten versorgen. Die wird ...

