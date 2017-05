Teil 1: Erfolgreich beraten mit Showroom

Seit nunmehr 17 Jahren befasst sich Elektromeister Sönke Lucht aus Mühbrook bei Neumünster mit der Gebäudeautomation (GA) auf Basis EIB/KNX. Er dürfte einer der ersten Lizenznehmer der Inbetriebnahmesoftware ETS sein. Im Lauf der Jahre hat sein Unternehmen, das heute sieben Mitarbeiter zählt, viel Fachwissen und jede Menge Beratungskompetenz aufgebaut. Eine Erkenntnis in diesem Prozess des Know-how-Aufbaus war es, das man beim Umzug in das neue Firmengebäude daran dachte, einen Showroom für die Kundenberatung einzurichten. Doch das rasante Wachstum der Geschäftsaktivitäten im Markt für Photovoltaik hat diesen Plan etwas in Zeitverzug versetzt. So dauerte es doch bis 2016 als das Beratungsstudio fertig gestellt wurde (Bild?8).

Bei der Wahl des GA-Systems setzt Lucht auf den Loxone-Bus. Er entschied sich vor allem deshalb für das System, weil er erfahren hatte, dass preissensible Kunden, die an einem Smart-Home-System interessiert waren bei umfangreichen KNX-basierten Angeboten quasi einen Preisschock erlitten. »Wer diese Schmerzgrenze nicht erreicht und das komplette KNX/Multimedia-Paket haben will, dem muss ich auch gar nicht mehr so viel zeigen. Wichtig sind für uns die preissensiblen Kunden, denen wir über Loxone die Smart-Home-Welt erschließen können«, erläutert der KNX-Spezialist seine Strategie.

Gestoßen ist er auf das System über einen Umweg. Als Fronius-Service-Partner war S. Lucht bei Lösungen für das Energiemanagement von PV-Anlagen auf den Hersteller aus Österreich gestoßen. Mit dem Smart-Home-System konnte er dann sein Portfolio erweitern.

