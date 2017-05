Das Verteidigungsministerium spricht von einer "unglaublichen Leistung": Eine Abfangrakete vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien hat bei einem Test erfolgreich eine Rakete abgewehrt - zum ersten Mal.

Die USA haben bei einem Manöver nach eigenen Angaben erstmals erfolgreich einen Angriff mit einer Interkontinentalrakete abgewehrt. Das Geschoss startete auf den Marshall-Inseln im Pazifik, flog Tausende Kilometer weit und wurde schließlich südlich des Bundesstaates Alaska zerstört, wie die US-Streitkräfte am Dienstag mitteilten. Die Abfangrakete wurde vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien aus abgefeuert. Das Verteidigungsministerium in Washington sprach von einer "unglaublichen Leistung". Die Aktion dürfte auch auf Nordkorea gezielt haben, das wegen seines Atom- und Raketenprogrammes in der Kritik steht und Atomraketen entwickeln will, die das US-Kerngebiet mit 48 Bundesstaaten (ohne ...

