Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche laut ADAC-Auswertung leicht zurückgegangen. So sank der Preis für einen Liter Super E10 um 0,5 Cent auf durchschnittlich 1,343 Euro. Auch Diesel ist etwas billiger: Ein Liter kostet im Tagesmittel 1,142 Euro, ein Minus von 0,4 Cent.



Dieser Rückgang an den Tankstellen fällt vergleichsweise moderat aus. Immerhin ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent seit vergangener Woche um zwei Dollar gefallen.



