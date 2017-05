München (ots) -



Heute ist Welt-Nichtrauchertag! Das nimmt Oliver Kalkofe alias Onkel Hotte natürlich zum Anlass für seine Märchenstunde, in der er sich voll und ganz den stinkenden Glimmstängeln widmet.



Es war einmal... vor nicht allzu langer Zeit, im von Fluppen übersäten Märchenland, der stinkende Zwerg Ziggi aus dem Zichtenwald. Der qualmte und qualmte ohne Ende, bis Nikotina sein Leben beendet. Und wenn er nicht gestorben wäre, dann qualmte er heute sicherlich noch viel mehr.



Daher der gut gemeinte Hinweis des Märchenonkels an alle stinkenden Zwerge und solche, die es werden wollen: Rauchen gefährlicht die Gesundheit.



Gut, dass das nun endlich mal geklärt wäre...



