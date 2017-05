BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach auch auf deutsche Intervention hin der nächste Nato-Gipfel nicht in der Türkei stattfinden soll. Es habe eine Sitzung gegeben, bei der nur entschieden worden sei, dass es im nächsten Jahr eine Nato-Tagung geben werde, erklärte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Bei dem Treffen sei aber über Datum und Ort nicht geredet worden.

Die Zeitung Die Welt hatte zuvor unter Berufung auf namentlich nicht genannte Nato-Diplomaten berichtet, das Militärbündnis habe das Angebot des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgeschlagen, den nächsten Nato-Gipfel in seinem Land abzuhalten. Zahlreiche Nato-Länder, angeführt von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Dänemark, hätten sich vehement gegen Istanbul ausgesprochen. Stattdessen solle der nächste Gipfel in Brüssel abgehalten werden.

