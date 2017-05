Wien - Deutschland reformiert seine Investmentsteuer. Viele Mischfonds werden daher ihre Anlagebedingungen ändern, so die Experten von "FONDS professionell".FONDS professionell ONLINE habe sich bei ausgewählten Gesellschaften nach ihren Plänen erkundigt.Grenzen setzen: Dieses Thema beschäftige derzeit vor allem Mischfonds, die in ihren Anlagebedingungen flexible Aktienquoten vorsehen würden, um auf Veränderungen an den Kapitalmärkten bestmöglich reagieren zu können. Das gelte zumindest, wenn sie ihren deutschen Anlegern keine Steuernachteile einbrocken wollten. Der Grund dafür seien die neuen steuerlichen Teilfreistellungen, die ab dem 1. Januar 2018 gelten würden.

