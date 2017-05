Die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft unterstützen gemeinsam Start-ups. Ihr High-Tech-Gründerfonds hat sich in der Szene etabliert. Nun sollen besonders Firmen in der ganz frühen Phase gefördert werden.

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat einen neuen Fonds aufgelegt, um junge Start-ups in der ganz frühen Phase zu finanzieren. 245 Millionen Euro sind bereits eingesammelt, "Zielgröße sind 300 Millionen", sagt Michael Brandkamp, einer der beiden Geschäftsführer. 70 Prozent des Geldes stammt von der Bundesregierung und der Staatsbank KfW, der Rest kommt von Konzernen wie SAP, BASF oder Bosch, aber auch von Mittelständlern und Familienunternehmen wie Haniel, Quiagen, Vector Informatik oder Knauf.

Insgesamt haben 26 Unternehmen in den neuen Fonds investiert. Fast alle von ihnen sind an diesem Mittwoch zum "Family Day" gekommen, wie der Fonds seine Jahreskonferenz nennt. In Bonn treffen die Start-ups auf potenzielle Investoren oder Kunden. In diesem Jahr sind mehr als tausend Gäste gekommen. Neben Gründern sind es vor allem Vertreter von Investoren wie Project A, Capnamic Ventures oder DvH Ventures, die sich hier treffen. In der deutschen Wagniskapital-Szene hat der Staatsfonds keine unbedeutende ...

