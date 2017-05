Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mehr als 90 Prozent aller Tiefseeorganismen können leuchten. In der ZDF-"Terra X"-Dokumentation "Lichter der Tiefsee" am Pfingstmontag, 5. Juni 2017, 19.30 Uhr, zeigen die Biolumineszenz-Spezialisten Bruce Robison und Edith Widder bizarre Geschöpfe, die sich mit erstaunlichen Licht-Strategien in der Finsternis behaupten.



Die meisten Tiefsee-Organismen leuchten zu schwach für das menschliche Auge, darum ging man lange davon aus, in der Tiefsee herrsche Finsternis. Mit neuen supersensitiven Optiken wurde vor kurzem sichtbar gemacht, dass die Tiefsee tatsächlich aber leuchtet wie ein Sternenhimmel. Die beiden Wissenschaftler Bruce Robison und Edith Widder dringen in Tauchbooten in die pazifischen Tiefsee-Canyons 200 Kilometer südlich von San Francisco vor. Als Basis für ihre Erkundungen in Tiefen zwischen 200 und 1000 Metern dient das Forschungsschiff "Alucia", das mit seinem Hightech-Equipment bereits die Tauchexpeditionen zum Tiefsee-Kalmar, zu den Monster-Haien und zu den Höhlen der Korallenriffe ermöglichte.



https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-lichter-der-tiefsee/



http://terra-x.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDFterraX



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121