Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 16,33 auf 17,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Daniele Brupbacher äußerte sich in einer Studie vom Mittwoch zuversichtlich mit Blick auf die Entwicklung von Kosten und Kapital des Finanzkonzerns. Mit Blick auf den Anlagehintergrund der Aktien seien folgende Punkte wichtig: Die Zurückgewinnung von Marktanteilen, ein Bilanzwachstum, positive Effekte steigender Zinsen und die Erwartung eines sich verbessernden Wettbewerbsumfeldes in Deutschland. All das sei wichtig für die vom Geldhaus geplante Erholung der Rendite auf das bereinigte Eigenkapital. Die Vorhersagbarkeit dieses mehrjährigen Prozesses sei aber noch gering./mis/ag

