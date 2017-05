Andersen Global freut sich, die Einführung der Marke Andersen in Deutschland mit dem Start der neuen Mitgliedsfirma Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH in Köln bekanntzugeben. Das zehnköpfige Start-Team in Köln besteht in erster Linie aus Anwälten der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und wird unter der Marke Andersen Tax Legal Rechts- und Steuerberatungsleistungen anbieten. Geführt wird das Team von Dr. Stefan Kraus und Dr. Hermann Knott.

"Deutschland gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten weltweit und die Ergänzung unseres Kölner Teams unterstreicht unseren Willen, dem Ausbau unserer Plattform in Deutschland absolute Priorität einzuräumen", sagt Mark Vorsatz, CEO von Andersen Tax LLC. "Stefan Kraus und Hermann Knott gehörten zu den Gründungspartnern von Andersen Legal in Deutschland und Stefan Kraus war 15 Jahre lang der Managing Partner von Luther. Das Kölner Team bringt Erfahrung, die Werte und die Firmenkultur von Andersen mit, die für den weiteren Ausbau unseres Geschäftsmodells nahtloser, integrierter Rechts- und Steuerberatung sehr wichtig sind".

Das Kölner Büro ist das erste, das den Namen Andersen in Deutschland trägt, aber bereits der dritte Standort von Andersen Global in Deutschland. Unter der Führung von Managing Partner Alessio Rossi ist bereits in 2015 die Alegis GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Standorten in Düsseldorf und Merzig Andersen Global beigetreten. Über kurz oder lang werden alle drei Standorte unter der Marke Andersen Tax Legal am Markt auftreten.

"Wir sind Andersen Tax Legal beigetreten, da wir mit den dort tätigen Kollegen unsere Wurzeln und zentrale Werte teilen. Wir wollen Teil einer global aufgestellten multidisziplinären Beratungseinheit im Bereich Steuern und Recht sein", sagt Dr. Stefan Kraus, der zusammen mit Alessio Rossi Managing Partner von Andersen Tax Legal in Deutschland sein wird. "Die Kombination aus Best-in-Class-Steuer- und Rechtsberatung ist definitiv ein Gewinn für unsere Mandanten".

Andersen Tax Legal wird in Köln ein breites Spektrum von juristischen Dienstleistungen anbieten, inklusive M&A, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Finanz- und Bankenaufsichtsrecht, Immobilienrecht und Prozessführung, sowie Steuerberatungsleistungen für Einzelpersonen und Unternehmen in Deutschland und bei grenzübergreifenden Sachverhalten.

Andersen Global beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Berufsträger und ist mit ihren Mitglieds- und Kooperationsfirmen an 64 Standorten präsent.

