FMW-Redaktion

Schon lange nichts mehr von der deutschen Bank gehört? Nun ja, nicht wirklich, erst gestern hatte die Deutsche den europäischen Banken-Sektor abgestuft, und damit die Aktien dieser Banken unter Druck gebracht - vor allem die eigenen Aktien der Deutschen Bank selbst.

Und heute dann der nächste "Knaller" - diesmal vom Chef der Deutschen Bank selbst, John Cryan. Cryan sprach gestern Abend in New York über die geplanten Maßnahmen des Basel Committee, dem die Fed und auch die EZB angehören. Es geht um neue Regularien, an denen derzeit gearbeitet wird - und die verhindern sollen, dass Banken Risiken unterschätzen, auch am Immobilienmarkt bei der Kreditvergabe. Vereinfacht gesagt laufen die derzeitigen Überlegungen der Regulatoren darauf hinaus, dass Banken mehr Eigenkapital als Risikopuffer bei der Vergabe von Immobiliendarlehen vorhalten müssten als bisher - und man könnte salopp formulieren: Eigenkapital ist knapp bei Europas Banken, es ist gewissermaßen das Gold der Banken-Branche, das man möglichst schonend einsetzen will.

Prägend für die Regulatoren ist dabei ...

