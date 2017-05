Aus Furcht vor politischen Turbulenzen kurz vor Beginn der Brexit-Verhandlungen werfen Anleger das Pfund Sterling in hohem Bogen aus ihren Depots. Die Währung fiel am Mittwoch um bis zu 0,7 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Tief von 1,2770 Dollar. Grund für die Verkäufe war eine Umfrage, wonach die Konservativen von Premierministerin Theresa May bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...