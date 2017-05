Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer positiven Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Im Vorfeld wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf und im kommenden Monat herrsche insgesamt aber Zurückhaltung, so ein Teilnehmer. So wird im Verlauf das "Beige Book" der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Einblick in die konjunkturelle Entwicklung in den einzelnen Regionen gibt. Zudem steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai auf der Agenda. Beide Termine könnten Indikationen für die Sitzung der US-Notenbank im Juni geben, bei der fest mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet wird.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin. Für einen Impuls könnte zudem der Index der Einkaufsmanager der Region Chicago für Mai sorgen. Nach der Schlussglocke wird noch Hewlett Packard Enterprises die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben.

Insgesamt sprechen Händler von einer weiter positiven Stimmung am Markt. "Die Investoren fühlen sich nach der soliden Berichtssaison und vor dem Hintergrund einer weiter anziehenden Konjunktur weiterhin wohl", so Aktien-Analystin Dianne Lob von AB. Rund 75 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen hätten die Erwartungen beim Gewinn je Aktie im ersten Quartal übertroffen. Laut Daten von Factset liegt der Durchschnitt bei 68 Prozent.

Ölpreise fallen weiter zurück

Erneut unter deutlichem Druck stehen die Ölpreise. Seit der Opec-Sitzung in der Vorwoche haben die Preise deutlich an Boden verloren. Bei den Investoren herrscht weiterhin die Sorge, dass die beschlossenen Maßnahmen der Ölförderländer und die beginnende Feriensaison in den USA nicht ausreichen werden, um das bestehende Überangebot abzubauen. "Es gibt weiter zu viel Öl und zu wenig Nachfrage", sagt Ökonom Phinn Ziebell von der National Australia Bank. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verliert aktuell 2,0 Prozent auf 48,65 Dollar. Für Brent geht es um 2,5 Prozent auf 50,52 Dollar nach unten.

Die Entwicklung am Ölmarkt belastet auch die Aktien des Sektors. Für die Aktien von Exxon geht es vorbörslich um 0,2 Prozent nach unten, Chevron büßen 0,5 Prozent ein. Der Kurs des Pipelinebetreibers Kinder Morgan fällt um 0,9 Prozent und die Aktie von Chesapeake Energy gibt um 0,4 Prozent nach.

Der Goldpreis zeigt sich nur wenig verändert. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,2 Prozent auf 1.266 Dollar. Die US-Staatsanleihen geben einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Diese hatten etwas vom enttäuschenden Index des Verbrauchervertrauens profitiert. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 1 Basispunkt auf 2,22 Prozent zu.

Der Euro springt wieder über die Marke von 1,12 Dollar und geht aktuell mit 1,1217 Dollar um. Im späten US-Handel am Dienstag hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1190 Dollar gelegen. Das britische Pfund kann zwischenzeitliche kräftige Verluste zum größten Teil wieder aufholen. Meinungsumfragen zeigen eine abnehmende Unterstützung für die Konservativen um Premierministerin Theresa May an. Die britischen Parlamentswahlen sind für den 8. Juni angesetzt worden. Die jüngsten Umfragen von YouGov zeigen ein "Hung Parliament", also ein Parlament ohne klare Mehrheit. Das Pfund geht mit 1,2846 Dollar um, nach einem Tagestief bei 1,2769 Dollar.

Alphabet und Amazon weiter im Blick

Weiter im Fokus stehen die Aktien von Alphabet und Amazon. Letztere hatte am Vortag zum ersten Mal kurzzeitig die Marke von 1.000 Dollar erreicht und ein Allzeithoch markiert. Die 1.000-Dollar-Marke erweist sich wie erwartet als psychologische Hürde für Amazon, aber auch für Alphabet, sagt ein Beobachter. Zum einen heißt es, die "big figure" könnte auch eine längere, psychologisch motivierte Konsolidierung erzwingen, einfach über Gewinnmitnahmen. Andererseits heißt es aber auch, Alphabet und Amazon könnten über einen Split ihre Aktien optisch billiger machen. Das wiederum würde die Tür in den Dow Jones öffnen. Dann würde sich die Hausse wohl noch ungebremst fortsetzen, zumindest bis zum Vollzug der Aufnahme. Amazon gewinnen vorbörslich 0,4 Prozent auf 1.000,14 Dollar, für Alphabet geht es um 0,3 Prozent auf 978,90 Dollar nach oben.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 0,8 1,28 8,8 5 Jahre 1,77 1,3 1,75 -15,8 7 Jahre 2,03 1,2 2,02 -21,3 10 Jahre 2,22 1,1 2,21 -22,5 30 Jahre 2,89 1,5 2,87 -17,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1217 0,0% 1,1217 1,1177 +6,7% EUR/JPY 124,37 0,0% 124,37 124,02 +1,2% EUR/CHF 1,0901 0,0% 1,0901 1,0900 +1,8% EUR/GBP 0,8733 0,0% 0,8733 1,1510 +2,5% USD/JPY 110,87 0,0% 110,87 110,96 -5,2% GBP/USD 1,2846 0,0% 1,2846 1,2866 +4,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,65 49,66 -2,0% -1,01 -14,3% Brent/ICE 50,52 51,84 -2,5% -1,32 -13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,37 1.263,74 +0,2% +2,63 +10,0% Silber (Spot) 17,38 17,40 -0,1% -0,02 +9,1% Platin (Spot) 946,65 938,50 +0,9% +8,15 +4,8% Kupfer-Future 2,56 2,56 -0,2% -0,00 +1,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2017 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.