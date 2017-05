US-Präsident Donald Trump hat sich offenbar dazu entschieden, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf Quellen aus dem Weißen Haus.

Details darüber, wie der Ausstieg aus dem Abkommen ablaufen soll, werden demnach derzeit erarbeitet. Eine offizielle Ankündigung soll noch in den kommenden Tagen folgen. Trump hatte nach dem G7-Gipfel in Italien in der vergangenen Woche angekündigt, seine Entscheidung über das Klimaabkommen in dieser Woche treffen zu wollen. Das Übereinkommen von Paris sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten vor.

Im Wahlkampf hatte Trump einen Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt, sich nach seiner Amtsübernahme allerdings zunächst nicht festgelegt.