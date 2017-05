Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns Tegna (ISIN: US87901J1051, NYSE: TGNA) erhalten am 3. Juli 2017 eine Quartalsdividende in Höhe von 7 US-Cents je Aktie. Record date ist der 9. Juni 2017. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern aus McLean in Virginia eine Dividende von 0,28 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 23,90 US-Dollar (Stand: 30. Mai 2017) entspricht dies ...

