Auf der gestrigen Hauptversammlung (HV) der Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50) hat CEO Greg Hamilton sich für das angekündigte Übernahmeangebot von Summit Hero Holding GmbH (zuvor: Blitz F16-83 GmbH) ausgesprochen.

Die Tochtergesellschaft der Cathay Fortune International Company Limited (CFIC), an der auch Epigenomics" größter Aktionär und strategischer Partner BioChain beteiligt ist, hatte sich am 26. April diesen Jahres per Business Combination Agreement (BCA) dazu verpflichtet, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für den Erwerb sämtlicher Aktien von Epigenomics an dessen Aktionäre abzugeben. Die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot soll voraussichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...