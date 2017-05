ROUNDUP: Erfolgreiche US-Tochter verleiht Deutscher Telekom Selbstvertrauen

KÖLN - Bei der Deutschen Telekom sorgen die Aussichten auf weiter blühende Geschäfte in den USA für immer mehr Selbstvertrauen. Vor nicht allzu langer Zeit wollten die Bonner die lange ungeliebte Tochter noch loswerden, womöglich könnte die Telekom nun aber sogar noch größer in den Markt einsteigen. Telekom-Chef Tim Höttges machte den knapp 1900 Aktionären auf der Hauptversammlung in Köln am Mittwoch auch Lust auf bessere regulatorische Rahmenbedingungen in der europäischen Heimat.

ROUNDUP: Metro sieht sich bei geplanter Aufspaltung auf der Zielgeraden

DÜSSELDORF - Der Handelskonzern Metro sieht seine Aufspaltung in trockenen Tüchern. "Wir befinden uns auf der Zielgeraden zur Aufteilung der Metro Group", sagte Vorstandschef Olaf Koch am Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal 2016/2017. Der Konzernlenker erwartet zudem, dass auch die eingereichten Klagen gegen die Aufspaltung im Sinne der Metro entschieden werden.

ROUNDUP: SMA Solar schließt Partnerschaft mit MVV Energie

NIESTETAL/MANNHEIM - Der Solartechnikhersteller SMA treibt seinen Ausbau zum Energiedienstleister voran. Dazu schloss das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit MVV Energie bei der Direktvermarktung von Solarstrom ab, wie SMA Solar Technology am Mittwoch mitteilte.

ROUNDUP/Intelligente Mobilität: Continental kooperiert mit chinesischer Baidu

BERLIN/HANNOVER - Der Autozulieferer Continental setzt in Sachen Mobilität der Zukunft auf die Kooperation mit einem der größten Internetunternehmen Chinas. Mit Baidu sei eine strategische Kooperation rund um automatisiertes Fahren, vernetzte Fahrzeuge und Mobilitätsdienste vereinbart worden, teilte Continental am Mittwoch mit. Ziel sei, den Technologieaustausch auszubauen und letztlich entsprechende Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln.

ROUNDUP: Engpass behoben - Bosch kann BMW wieder beliefern

STUTTGART/MÜNCHEN - Der Autozulieferer Bosch hat sein Lieferproblem bei Lenkgetrieben für BMW gelöst. Seit Mittwoch bekomme der Autokonzern die elektrische Lenkungen für die BMW 1er, 2er, 3er und 4er Reihe wieder in der vereinbarten Menge, teilte Bosch in Stuttgart mit. BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann sagte: "Damit können wir die vorübergehend eingeschränkte Produktion dieser Fahrzeuge wieder hochfahren." Den Rückstand "versuchen wir in den kommenden Wochen soweit wie möglich aufzuholen".

Opel-Übernahme offiziell in Brüssel angemeldet

BRÜSSEL - Der Peugeot-Mutterkonzern PSA hat die beabsichtigte Übernahme des deutschen Autobauers Opel offiziell bei der EU-Kommission angemeldet. Die europäischen Wettbewerbshüter wollen nun bis zum 5. Juli entscheiden, ob sie den Verkauf genehmigen. Das bestätigte die Brüsseler Behörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es wäre auch möglich, dass die EU-Kommission im Juli beschließt, das Vorhaben genauer zu prüfen.

IPO/ROUNDUP: Restaurantkette Vapiano geht an die Börse

BONN/FRANKFURT - Die Restaurantkette Vapiano zieht es 15 Jahre nach der Gründung an die Börse. Noch im laufenden Jahr soll es soweit sein. Das Volumen des Börsengangs dürfte im dreistelligen Millionenbereich liegen. Das eingenommene Geld will Vapiano ins Wachstum stecken und die Zahl der Restaurants binnen vier Jahren fast verdoppeln. Vor allem im europäischen Ausland will die Kette zulegen. "Vapiano wird in Zukunft noch internationaler", sagte Firmenchef Jochen Halfmann am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zur Ankündigung der Pläne.

Bauindustrie sieht 'heiße Anlaufphase' - Boom im Straßen- und Brückenbau

KÖLN - Die deutsche Bauwirtschaft erwartet glänzende Geschäfte mit dem Bau von Straßen, Brücken und Tunneln. "Wir sind gerade in der heißen Anlaufphase", sagte der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Hübner ist auch Vorstand der Strabag in Deutschland, die zu den größten Straßenbauunternehmen gehört. Der Auftragsbestand sei gravierend gewachsen. Im Straßenbau lag er branchenweit mit 5,5 Milliarden Euro Ende 2016 fast ein Drittel höher als im Vorjahr.

Continental kooperiert bei intelligenter Mobilität mit chinesischer Baidu

ROUNDUP: Novartis will ab 2018 wieder wachsen - EU-Zulassungen beantragt

BASEL/BOSTON - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will ab dem kommenden Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren. Eine vermehrte Bündelung von Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen solle das Unternehmen stärker machen, teilte Novartis am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in Boston mit. Zudem habe das Unternehmen derzeit zwölf mögliche Blockbuster - sprich, Produkte mit einem potenziellen Milliardenumsatz - in der Pipeline. Bis Ende des Jahrzehnts strebt Novartis in den USA und der EU 40 Zulassungsanträge an.

