Der mögliche Verlust der absoluten Mehrheit der von Regierungschefin May bei den Wahlen belastet das Pfund Sterling. Welche Szenarien für die Märkte nach dem Votum in einer Woche wahrscheinlich sind.

Gut eine Woche vor den britischen Unterhauswahlen haben die Anleger am Devisenmarkt am Mittwoch das Pfund Sterling in hohem Bogen aus den Depots geworfen. Auslöser war eine neue Umfrage, der zufolge die Konservativen von Premierministerin Theresa May ihre absolute Mehrheit verfehlen könnten. Die britische Währung wertete um 0,7 Prozent auf 1,2770 Dollar ab und notierte damit so niedrig wie zuletzt am 21. April. Der Euro zog um 0,3 Prozent auf 0,8722 Pfund an.

Nach einer am Dienstagabend veröffentlichten Erhebung des Instituts YouGov für die "Times" könnten die Konservativen nur noch auf 310 Mandate von bisher 330 kommen. Damit würden sie die bei 326 Sitzen liegende absolute Mehrheit um 16 Mandate verfehlen.

"Wenn uns das Brexit-Votum eins gelehrt hat, dann, dass bei Wahlen alles möglich ist", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Die Unsicherheit über den Wahlausgang und die möglichen Folgen für die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt dürften noch eine Weile auf dem Pfund lasten, stimmte ein Händler zu.

Die Zustimmung für die Konservativen sinkt seit Mitte Mai. Insgesamt sieben Umfragen innerhalb der vergangenen Woche ermittelten, dass sich der Abstand zu Labour verringert. Einen Verlust der absoluten Mehrheit hat bislang aber kein Institut prognostiziert.

May hatte die vorgezogene Wahl im April völlig überraschend für den 8. Juni angesetzt, um ihre Mehrheit auszubauen und so ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU zu stärken. Ein Zurückfallen hinter die bisherigen Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus würde May auch bei den Brexit-Verhandlungen mit den anderen EU-Staaten schwächen.

Für die Analysten der Commerzbank habe die Labour-Partei aber tatsächlich keine realistische Chance auf den Wahlsieg. Die jetzigen Umfragen würden lediglich andeuten, dass die Tories einen relativ knappen Wahlsieg erringen könnten. "Solch ein Ergebnis würde nicht als Freibrief für Mays ...

