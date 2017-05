DJ DGAP-HV: SYGNIS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.07.2017 in Heidelberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

SYGNIS AG Heidelberg Wertpapier-Kenn-Nr.: A1RFM0 / ISIN: DE000A1RFM03 Wertpapier-Kenn-Nr.: A2E4TH / ISIN: DE000A2E4TH5 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit alle unsere Aktionäre zu der am *Freitag, dem 7. Juli 2017 um 10.00 Uhr* im Tagungszentrum Studio Villa Bosch Schloss-Wolfsbrunnenweg 33 69118 Heidelberg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2016* Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt und damit festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 im Wege der Einzelentlastung wie folgt Beschluss zu fassen: a) Frau Dr. Cristina Garmendia Mendizábal wird Entlastung erteilt. b) Herrn Prof. Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach wird Entlastung erteilt. c) Herrn Pedro-Agustín del Castillo Machado wird Entlastung erteilt. d) Herrn Joseph M. Fernández wird Entlastung erteilt. e) Herrn Dr. Franz Wilhelm Hopp wird Entlastung erteilt. f) Frau Maria-Jesús Sabatés Mas wird Entlastung erteilt. g) Herrn Trevor Jarman wird Entlastung erteilt. h) Herrn Tim McCarthy wird Entlastung erteilt. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt Beschluss zu fassen: a) Frau María del Pilar de la Huerta Martínez wird Entlastung erteilt. b) Herrn Heikki Lanckriet wird Entlastung erteilt. 4. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines Prüfungsausschusses - vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer zu bestellen. 5. *Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2017 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017) zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2017; entsprechende Änderung der Satzung* Entsprechend verbreiteter Praxis bei börsennotierten Aktiengesellschaften in Deutschland möchte die SYGNIS AG die aktienrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von variablen Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung für das Management und die Mitarbeiter der SYGNIS AG und ihrer Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu schaffen, die auf eine Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswertes im Einklang mit den Rahmenbedingungen des Aktiengesetzes gerichtet sind. Zu diesem Zweck soll ein Aktienoptionsplan ('*Aktienoptionsplan 2017*') beschlossen werden, gemäß dem der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden soll, bis zu 4.000.000 Optionen an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Leitungsorgane und Mitarbeiter gegenwärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen auszugeben. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: a) Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2017 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 6. Juli 2022 einmalig oder mehrmals bis zu insgesamt 4.000.000 Optionen (Bezugsrechte i.S.v. § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG; '*Aktienoptionen 2017*') an derzeitige und zukünftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands sowie an Mitglieder der Leitungsorgane und Mitarbeiter gegenwärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen i.S.d. § 15 ff. AktG (gemeinsam '*Bezugsberechtigte*') auszugeben, die die Bezugsberechtigten nach Maßgabe der Optionsbedingungen berechtigen, neue auf den Inhaber lautende Stammaktien als Stückaktien der SYGNIS AG zu erwerben. Soweit Aktienoptionen 2017 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (auch in ihrer Eigenschaft als Leitungsorgane von verbundenen Unternehmen) ausgegeben werden sollen, ist nur der Aufsichtsrat zur Ausgabe berechtigt. Die Gewährung der Aktienoptionen 2017 erfolgt gemäß den nachfolgenden Bestimmungen: aa) Kreis der Bezugsberechtigten und Aufteilung der Aktienoptionen 2017 Die insgesamt bis zu 4.000.000 Aktienoptionen 2017 verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Gruppen von Bezugsberechtigten: (i) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder des Vorstands der SYGNIS AG entfallen bis zu 2.000.000 Aktienoptionen 2017. (ii) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter der SYGNIS AG entfallen keine Aktienoptionen 2017. (iii) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder der Leitungsorgane gegenwärtig und zukünftig verbundener Unternehmen der SYGNIS AG im In- und Ausland entfallen bis zu 1.500.000 Aktienoptionen 2017. (iv) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter gegenwärtig und zukünftig verbundener Unternehmen der SYGNIS AG im In- und Ausland entfallen bis zu 500.000 Aktienoptionen 2017. bb) Ausgabezeiträume (Erwerb der Aktienoptionen 2017), Ausgabetag Aktienoptionen 2017 können den Bezugsberechtigten einmalig oder in mehreren Tranchen bis zum 6. Juli 2022 zum Erwerb angeboten werden, außer jeweils im Zeitraum von vier Wochen vor Veröffentlichung eines Jahresabschlusses, Halbjahresfinanzberichts oder einer Quartalsmitteilung oder Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr der Gesellschaft oder der vorläufigen Zahlen für ein Quartal- oder Halbjahr. 'Ausgabetag' ist der Tag, an dem den Bezugsberechtigten das Angebot zur Gewährung der Aktienoptionen 2017 zugeht, ungeachtet des Zeitpunkts der Annahme des Angebots. Das Angebot kann einen späteren Ausgabetag vorsehen. cc) Inhalt der Aktienoptionen 2017, Ausübungspreis, Erfüllung Für jede Aktienoption 2017, die ein Bezugsberechtigter ausübt, ist er/sie zum Bezug einer neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktie als Stückaktie der SYGNIS AG gegen Zahlung des '*Ausübungspreises*' berechtigt. Der Ausübungspreis entspricht 95 % des Mittelwerts der in der Schlussauktion im XETRA-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten Preise für die Aktien der SYGNIS AG jeweils während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem Ausgabetag, aber keinesfalls weniger als Euro 1,00. Falls eine Schlussaktion an einem der relevanten Handelstage nicht stattfindet oder ein Auktionspreis nicht festgestellt werden kann, ist der letzte im fortlaufenden Handel ermittelte Preis maßgeblich, vorausgesetzt es hat am betreffenden Tag ein fortlaufenden Handel stattgefunden. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Die Aktienoptionen 2017 können aus dem neu zu schaffenden bedingten Kapital gemäß nachstehend lit. c, aus bestehendem oder zukünftigem genehmigten Kapital oder eigenen Aktien bedient werden. Alternativ kann dem Bezugsberechtigten bei Optionsausübung nach Wahl der Gesellschaft auch ein Barausgleich gewährt werden. In diesem Fall ist dem Bezugsberechtigten die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Mittelwert der in der Schlussauktion im XETRA-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten Preise für eine Aktie der SYGNIS AG an den 10 Börsenhandelstagen vor Ausübung der jeweiligen Aktienoption 2017 zu zahlen. dd) Wartezeit bis zur erstmaligen Ausübung Der Bezugsberechtigte kann die Aktienoptionen 2017 ausüben, sobald mindestens 4 Jahre seit ihrer Ausgabe vergangen sind (Wartezeit i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). ee) Erfolgsziel(e) Die Ausübung der Aktienoptionen 2017 steht unter der Voraussetzung, dass der konsolidierte Jahresumsatz des SYGNIS Konzerns Euro 20 Mio. überschritten hat

(Erfolgsziel i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG) ff) Ausübungszeiträume Auch nach Ablauf der Wartezeit können die Aktienoptionen 2017 nicht innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen vor der Veröffentlichung eines Jahresabschlusses, Halbjahresfinanzberichts oder einer Quartalsmitteilung oder Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr der Gesellschaft oder der vorläufigen Zahlen für ein Quartal- oder Halbjahr ausgeübt werden. Ferner sind sämtliche gesetzlichen Beschränkungen, insbesondere, ohne abschließend zu sein, gemäß dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) zu beachten. gg) Verfall (Laufzeit) Die Aktienoptionen 2017 können nur innerhalb von 11 Jahren nach dem Ende der Wartezeit ausgeübt werden und verfallen nach Ablauf dieses Zeitraums. hh) Übertragbarkeit Die Aktienoptionen 2017 können - mit Ausnahme des Erbfalls - nicht übertragen, verpfändet oder sonst belastet werden. ii) Steuern Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Aktienoptionen 2017 etwaig anfallenden Steuern, insbesondere Einkommensteuer (Lohnsteuer), Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag, hat der Bezugsberechtigte selbst zu tragen. jj) Weitere Ausgestaltung (Ermächtigung) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten zur Ausgestaltung des Aktienoptionsplans 2017 zu bestimmen. Sofern der Vorstand selbst betroffen ist, wird der Aufsichtsrat allein ermächtigt. Hierzu gehören insbesondere, ohne abschließend zu sein: * Festlegung der Anzahl der Aktienoptionen 2017, die einem einzelnen Bezugsberechtigten oder einer Gruppe von Bezugsberechtigten gewährt werden * Bedingungen für eine Unverfallbarkeit der Aktienoptionen 2017 (z.B. bei Beendigung der Anstellung oder Elternzeit von Bezugsberechtigten) * Voraussetzungen und Bedingungen für weitere Verfallsgründe und Ausnahmen von Verfallsgründen * Anpassungen des Umtauschverhältnisses im Falle von Kapitalmaßnahmen, Verschmelzungen oder ähnlichen Transaktionen der Gesellschaft (Verwässerungsschutz) kk) Berichtspflicht des Vorstands Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Aktienoptionsplans 2017 und die den Bezugsberechtigten in diesem Rahmen gewährten Aktienoptionen 2017 für jedes Geschäftsjahr nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften jeweils im Anhang zum Jahresabschluss oder im Lagebericht berichten (§ 285 Nr. 9a HGB, § 314 Abs. 1 Nr. 6a HGB, § 160 Abs. 1 Nr. 5 AktG). b) Bedingtes Kapital 2017 Das Grundkapital der Gesellschaft wird um Euro 4.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stammaktien als Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Das Bedingte Kapital 2017 dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Juli 2017 gemäß TOP 5 lit. a) gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Juli 2017 gemäß TOP 5 lit. a) cc) als Ausübungspreis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 Aktiengesetz bleibt unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betroffen ist, wird der Aufsichtsrat allein ermächtigt. c) Änderung der Satzung § 4 Abs. 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Das Grundkapital der Gesellschaft ist um Euro 4.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stammaktien als Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Das Bedingte Kapital 2017 dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Juli 2017 gemäß TOP 5 lit. a) gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Juli 2017 gemäß TOP 5 lit. a) cc) als Ausübungspreis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 Aktiengesetz bleibt unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betroffen ist, wird der Aufsichtsrat allein ermächtigt.' d) Ermächtigung zur Änderung der Fassung der Satzung Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2017 zu ändern. Entsprechendes gilt sofern und soweit das Bedingte Kapital 2017 vor Ablauf der Laufzeit der Ermächtigung nicht für die Ausgabe von Aktienoptionen 2017 ausgenutzt wird sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2017 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung der Optionen. 6. *Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats* Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2017. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz ('AktG') in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen, welche von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung 2017 für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Vorschläge berücksichtigen die Zielvorgaben des Aufsichtsrats in Bezug auf seine Zusammensetzung und Kompetenzprofile, Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass die vorgeschlagenen Kandidaten in der Lage sind, die für die Ausübung des Amtes notwendige Zeit aufzuwenden. Auf der Internetseite der Gesellschaft (www.sygnis.com/supervisory-board/?lang=de) ist ein Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidaten verfügbar (einschließlich ihres/r relevanten Wissens, Fähigkeiten und Erfahrungen und ihren wichtigsten Tätigkeiten neben der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der SYGNIS AG). (i) Dr. Cristina Garmendia Mendizábal, Vorsitzende des Board of Directors der Genetrix S.L., Madrid, Spanien, wohnhaft in Madrid, Spanien *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Mitglied des Board of Directors der Ysios Capital Partner, SGECR S.A., Barcelona, Spanien * Mitglied des Board of Directors und Mitglied des Board of Trustees der Pelayo Mutua de Seguros, Madrid, Spanien * Mitglied des Board of Directors der Everis Spain, S.L., Madrid, Spanien * Mitglied des Board of Directors der Gas Natural SDG, S.A., Madrid, Spanien * Vorsitzende des Board of Directors der Genetrix, S.L., Madrid, Spanien * Mitglied des Board of Corporación Financiera ALBA, Madrid, Spanien * Alleinverwalterin der Jaizkibel, S.L., Madrid, Spanien * Mitglied des Board of Directors der Science & Innovation Link Office, S.L., Madrid, Spanien * Mitglied des Board of Directors der Compañía De Distribución Integral Logista Holdings, S.A., S.L., Madrid, Spanien * Vorsitzende des Board of Directors der Satlantis Microsats, S.L., Madrid, Spanien *Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Governance Kodex:*

Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Mitglied des Board of Directors und nicht beherrschende Gesellschafterin der der Genetrix, S.L., Spanien. Genetrix hält rd. 13,6% der Aktien der SYGNIS AG. Frau Garmendia Mendizábal beabsichtigt, sich erneut zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats wählen zu lassen und hat sich der diesbezüglichen Unterstützung der anderen Kandidaten vergewissert. (ii) Joseph M. Fernandez, CEO der Active Motif, Inc., Carlsbad, Kalifornien, USA, wohnhaft in Carlsbad, Kalifornien, USA *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Vorsitzender des Aufsichtsrates der Active Motif Chromeon GmbH, Tegernheim * Mitglied des Board of Directors der Expedeon Inc., San Diego, CA, USA * Mitglied des Board of Directors des Hiram College, Hiram Ohio, USA *Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Governance Kodex:* Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: * Mitglied des Board of Directors der Expedeon Inc., San Diego, CA, USA (iii) Dr. Trevor Jarman, Chief Executive Director der Natures Remedies Ltd., Cambridge, U.K., wohnhaft in Cambridge, U.K. *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Mitglied des Board of Directors der Expedeon Ltd., Cambridge, U.K.; * Vorsitzender des Board of Directors der Persavita Ltd., Cambridge, U.K.; * Chief Executive Director der Nature Remedies ltd., Cambridge, U.K.; * Mitglied des Board of Directors der Cambridge Cell Networks Ltd., Cambridge, U.K.; * Mitglied des Board of Directors der Swangap Flat Management Ltd., Cambridge, U.K.; * Mitglied des Board of Directors der Protus Ltd., Cambridge, U.K. *Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Governance Kodex:* Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: * Mitglied des Board of Directors der Expedeon Ltd., Cambridge, U.K. (iv) Peter Llewellyn-Davis, selbstständiger Berater, spezialisiert auf Teilzeit-CFO-Management-Unterstützung, wohnhaft in München, Deutschland *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Non-executive Director und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Shield Therapeutics, plc, London, UK *Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Governance Kodex:* Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Keine (v) Maria Jesus Sabates Mas, Leiterin des Family Office der Familie Sabatés, Barcelona, Spanien, wohnhaft in Barcelona, Spanien *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Alleinverwalterin der Arceus Holding, S.L., Barcelona, Spanien * Vorsitzende des Verwaltungsorgans der Eurofragance, S.L., Barcelona, Spanien * CEO der Ever Smarter WW, S.L., Barcelona, Spanien * CEO der ?'aki Investments, S.L., Barcelona, Spanien * Mitglied des Verwaltungsorgans der OMB Self Storage, S.L., Barcelona, Spanien * CEO der Veriphi, S.L., Barcelona, Spanien * Mitglied des Verwaltungsorgans der Linked S&B Sociedad de Inversión de Capital Variable, S.A., Boadilla del Monte-Madrid, Spanien *Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Governance Kodex:* Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Keine (vi) Tim McCarthy, Executive Director der Unnamed Ltd., Cambridge, U.K., wohnhaft in Cambridge, U.K. *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:* Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Vorsitzender des Board of Directors der ImmuPharma PLC, London, U.K.; * Vorsitzender des Board of Directors der ARK Analytics Solutions Ltd., Cambridge, U.K.; * Mitglied des Board of Directors der Spear Therapeutics Ltd., Manchester, U.K.; * Vorsitzender des Board of Directors der Dropped Ltd., Cambridge, U.K.; * Vorsitzender des Board of Directors der Incanthera Ltd., Manchester, U.K.; * Vorsitzender des Board of Directors der Harvard Healthcare Ltd., Liverpool, U.K.; * Mitglied des Board of Directors der Wise old owl Ltd., Cambridge, U.K.; * Mitglied des Board of Directors der Frangipani Dreams Ltd., Cambridge, U.K.; * Mitglied des Board of Directors der Expedeon Holdings Limited, Cambridge, U.K. *Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Governance Kodex:* Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: * Mitglied des Board of Directors der Expedeon Holdings Limited, Cambridge, U.K. 7. *Beschlussfassung über Aufhebung des verbliebenen bisherigen genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 4 und 5 der Satzung und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 22.467.043,00 (Genehmigtes Kapital 2017); Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sowie entsprechende Satzungsänderung* In Anbetracht der teilweisen Ausnutzung des derzeitig vorhandenen genehmigten Kapitals schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen: a) Mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Eintragung der nachfolgend unter Buchstabe b) beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister und unter gleichzeitiger Aufhebung des zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden und noch nicht ausgenutzten Genehmigten Kapitals 2016/I (§ 4 Abs. 4 der Satzung) und 2016/II (§ 4 Abs. 5 der Satzung) einschließlich der hierfür erteilten Ermächtigung wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft bis einschließlich 6. Juli 2022 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien als Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu Euro 22.467.043,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder einem sonstigen gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG zugelassenen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand darf mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen - soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erforderlich ist, - zur Gewährung von Aktien gegen Einbringung von Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen, im

