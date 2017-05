Baden-Baden/Ludwigshafen (ots) -



Am Ludwigshafener Stadtfest treten vom 23. bis 26. Juni 2017 verschiedene Musik- und Comedystars auf der SWR3 Bühne auf. Dabei sind u. a. Joris, Clueso und "SWR3 Comedy Förderpreis"-Gewinner Markus Kapp. Programmchef Thomas Jung: "Ich bin begeistert, dass wir das Ludwigshafener Stadtfest erneut multimedial als Partner begleiten. Auch in diesem Jahr konnten wir Top Acts in die Metropolregion holen. Ludwighafen kann sich auf ausgelassene Konzerte und tolle Comedy freuen. Und: das SWR3 Festivalradio wird erlebbar und kommt in diesem Jahr live von der Hauptbühne"



SWR3 Bühne mit Musik und Comedy



Den Anfang macht am Freitagabend Singer- Songwriter Julian Philipp David um 20 Uhr. Außerdem auf der Bühne zu sehen sein werden Markus Kapp, der erst Anfang Mai mit dem "SWR3 Comedy Förderpreis" ausgezeichnet wurde, sowie "Gaggigant" Andreas Müller. Am späten Abend kommt dann mit dem dreifachen Echogewinner Joris noch ein echter deutscher Popstar auf die Bühne in Ludwigshafen. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Musik. Um 19:15 Uhr tritt Alice Merton auf, die derzeit mit ihrem Hit "No Roots" die deutschen Singlecharts durcheinanderwirbelt. Ihr folgt mit Aura, dem erfolgreichsten Popstar Dänemarks, ein weiterer Top Act. Zum Abschluss betritt um 22:10 Uhr Clueso die SWR3 Bühne. Der schon mehrfach ausgezeichnete deutsche Singer-Songwriter geht Ende des Jahres mit seinem kürzlich erschienenen Album "Neuanfang" auf Tournee. Am Freitag und Samstag moderiert SWR3 Moderator Kemal Goga das Bühnenprogramm. Das "KinderspektakuLUm" wird am Sonntag von Fred Peters moderiert. SWR3 wird in diesem Jahr auch zum ersten Mal als Medienpartner beim Ludwigshafener Stadtlauf vertreten sein, der parallel zum Festivalradio am Samstagmittag stattfindet.



Ausklang mit SWR3 Party



Für Feierstimmung im Anschluss ist gesorgt: mit Moderator Kemal Goga bei den SWR3 Partys. Wie im letzten Jahr begleitet SWR3 die Veranstaltung am 24. Juni von 16 bis 19 Uhr mit einem Festivalradio live aus Ludwigshafen. In diesem Jahr wird es dabei erstmalig direkt von der großen Bühne live gesendet. Moderieren wird Volker Janitz.



SWR3 ist mehr als Radio



